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ما سر وضع بالونات حمراء اللون على أنقاض مباني الزلزال في تركيا؟

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

البالونات الحمراء على أنقاض تركيا

مشاهد مؤثرة لا تزال يتم تداولها بمرور كل ساعة أعلى وأسفل الأنقاض بكل من تركيا وسوريا، بعد تعرضهما للزلزال المدمر الذي وقع قبل نحو أسبوعين، ومؤخرًا، تم تداول عدد من مقاطع الفيديو التي وثقت وجود بالونات حمراء اللون فوق الأنقاض بعدد من المناطق التي شهدت الكارثة المدمرة.

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سر وجود بالونات على أنقاض المباني بـ تركيا 

ووفق ما ذكرت «العربية»، أنه تم وضع العديد من البالونات ذات اللون الأحمر، فوق أنقاض المنازل والمباني المهدومة بتركيا، وذلك كصورة من صور تكريم ضحايا الزلزال المدمر.

وسرعان ما لاقت تلك اللافتة تفاعلا وتأثر الملايين من شعوب العالم معها، شعورًا بالحزن والقهر على من رحلوا وممن ما يزالون مفقودين تحت الأنقاض بزلزال تركيا وسوريا.

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استمرار البحث عن ناجين 

ولا تزال عمليات البحث عن ناجين والأشخاص المفقودين نتيجة الزلزال المدمر، مستمرة حتى اللحظة، حيث إن حصيلة الضحايا وكذلك المفقودين غير منتهية، وذلك نظرًا لبشاعة ما قام به الزلزال المدمر في كل من الجنوب التركي والشمال السوري. 

جدير بالذكر أن الزلزال المدمر، ضرب كل من الجنوب التركي والشمال السوري، في السادس من فبراير الجاري، والذي خلف مصرع الآلاف من الضحايا والمفقودين تحت الأنقاض حتى اليوم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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