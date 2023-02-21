علامات على أطراف الأصابع تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة.. ما هي؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

سرطان الرئة مرض يصيب المدخنين بشكل كبير، وله العديد من العلامات والتي يجب الالتفات لها من البداية لاكتشاف المرض في مراحله الأولى وبالتالي تلقي العلاج لتحسين نسب الشفاء، وفي بحث جديد تبين أن هناك علامة يمكن أن تظهر على أطراف الأصابع تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة بحسب ما نشر موقع «بوركوا دكتور الفرنسي»، والمتخصص في الطب، وفيما يلي تعرف على تلك العلامة.

ما هي أعراض سرطان الرئة على الأصابع؟

عادة ما تظهر علامات سرطان الرئة متأخرة جدا، وخاصة الألم، ولا تظهر منذ بداية الإصابة، وذلك لأن الرئة لا توجد لها نهايات عصبية وبالتالي فإن ظهور الأعراض فيها يأتي متأخرا، أو حينما ينتشر الورم إلى بعض الأنسجة القريبة مثل غشاء الجنب أو ينتشر إلى أعضاء أخرى من الجسم.

ووفق أبحاث نشرت في المملكة المتحدة، فإن هناك علامة شاذة مرتبطة بـ سرطان الرئة وتظهر لدى 35% من المرضى بحسب التجارب السريرية، وتلك العلامة تظهر في أطراف الأصابع، حيث تصبح قاعدة الظفر ناعمة والجلد المحيط بها لامعا، وبمرور الوقت تنحني الأظافر بشكل غير طبيعي وتتضخم أطراف الأصابع تدريجيًا.

فإذا لاحظت تلك العلامة عليك فورا التوجه للطبيب واستشارته وفي حالة استبعاد الإصابة بسرطان الرئة يمكن الكشف عن حالة طبية أخرى تستوجب العلاج، ولكن على الرغم من أن تلك العلامة تسمع بالكشف المبكر عن السرطان إلا أنها لا تظهر لدى معظم المرضى، ولذلك وجب الالتفات إلى أعراض أخرى مثل التعب وفقدان الوزن وفقدان الشهية والإصابة بالحمى لفترة طويلة والصداع والاضطرابات العصبية.

أعراض وأسباب سرطان الرئة تتشابه بشكل كبير مع دور البرد

وفي ذات السياق أوضح الدكتور محمد سعد العشري، أستاذ علاج الأورام، في تصريحات تليفزيونية، أن أعراض وأسباب سرطان الرئة، تتشابه بشكل كبير مع بعض الأعراض الشائعة لدور البرد، حيث أن هذه الإصابة تعد من الأمراض القاتلة لأنها تصيب الجزء الخاص بالتنفس في الجسم.