الارشيف / لايف ستايل

«برادا» تصبح الماركة الأشهر في العالم.. السر في إعادة تدوير الذهب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

ماركة «برادا»- تعبيرية

عالم الموضة والأزياء عادة ما يلفت انتباه واهتمامات مختلف شرائح النساء حول العالم، وعادة ما تتجه الأنظار بشغف نحو علامات الأزياء التي تلقى إقبالًا بنصيب أكبر عن غيرها، لمتابعة كل ما يخصها من صيحات جديدة، ومؤخرًا، تم الإعلان عن أن ماركة «برادا» العالمية، أصبحت هي الأكثر شهرة في العالم وذلك للمرة الأولى منذ انطلاقها.

تفوق «برادا» على الماركات الأخرى 

وبحسب تقارير مجلة «فوربس» العالمية، فقد سيطرت ماركة الأزياء الشهيرة «برادا» على عالم الموضة، وتربعت على عرش المبيعات في الربع الأخير من 2022، وفقًا لأحدث تقارير مؤشر Lyst.

وكشفت التقارير أن «برادا» تفوقت في مبيعاتها على ماركة الأزياء الأشهر «جوتشي»، حيث يستخدمها أكثر من 200 مليون مستهلك سنويًا.

fa2aa402ba.jpg

ارتفاع المبيعات بفضل الذهب المعاد تدويره 

وكانت شهدت ماركة الأزياء التجارية الإيطالية ارتفاعا ملحوظا في نسب مبيعاتها بنسبة 37%، بالربع الأخيرة من عام 2022، وذلك بعد أن أطلقت مجموعة مجوهراتها الأولى المصنوعة من الذهب المعاد تدويره، إلى جانب صنعها المحتوى الأعلى ربحًا في عام 2022 على منصة الفيديوهات «تيك توك».

ويتابع الصفحة الرسمية لماركة الأزياء الشهيرة «برادا»، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، نحو 32 مليون شخص، إذ يحرص على اقتناء تصميماتها ما بين الملابس والأحذية والحقائب العديد من المشاهير بمختلف أنحاء العالم.

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا