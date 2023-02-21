أمراض خطيرة بسبب عدم تغيير ملاءات السرير.. «بدلي المخدات مرتين أسبوعيا»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تغيير أغطية السرير والملاءات من الأشياء التي يجب أن تحرص ربات المنزل على تطهيرها، وبعض السيدات يقفن أمام ملاءات السرير في حيره من أمرهن، هل هي في حاجة للغسيل يوميًا كونها موطنًا للجراثيم الضارة، أم يجب تغييرها بصورة غير مستمرة، ويصبح الحفاظ على نظافتها ضروريًا أكثر من أي وقت مضى عندما يكون عدم تغييرها يسبب الأمراض، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» أمراض مرتبطة بعدم تغيير غطاء السرير وكم مرة يجب تغيير الملاءة.

عدم تنظيف أغطية السرير

قالت إيمان سند، أخصائية الجلدية، لـ«هُن»، إن ملاءات السرير من المفارش التي يجب تغييرها بشكل دوري حتى لا تتراكم الأوساخ والجراثيم على السرير، والتي تنشأ نتيجة إهمال تغيير الملايات لفترات طويلة، إذ أن أغطية الأسرة مكان الكائنات الحية الدقيقة، التي يمكن أن تمهد الطريق للعديد من الظروف الصحية التي تصيب الجلد، مثل التسبب في الحكة والجفاف والتشقق، وغالبًا ما تؤدي أغطية السرير إلى تفاقم أعراض هذه الحالات، بسبب التأثير على خلايا الجلد يوميًا، ويمكن أن تؤدي فضلاتها إلى إثارة الشعور بالحساسية، كما يمكن الإصابة بحب الشباب، فإن الأغطية السرير المتسخة أو الوسائد تكون مسؤولة عن سوء النظافة.

كم مرة يجب تغيير ملاءة السرير؟

وفقًا لصحيفة «ذا ميرور البريطانية»، فإن الأغطية والملاءات، تحتاج إلى التنظيف مرة واحدة في الأسبوع، حيث يمكن أن يعيش فيها القاذورات والغبار المنزلي، ويمكن أن تسبب العديد من المشكلات صحية، وإذا كنت مريضًا، فمن الضروري غسلها ثلاث مرات أسبوعيًا للتخلص من أي بكتيريا، ويجب أن يجرى ذلك دائمًا باستخدام وضع الغسيل الساخن، كما يجب تنظيف المناشف وأغلفة الوسائد مرة واحدة في الأسبوع أو مرتين، بالإضافة إلى أن الشعور بالراحة، يكمن من خلال تغيير الأغطية، للحد من خطر بقاء البكتيريا ونقلها إلى الآخرين، خاصةً إذا كانوا يعانون من أعراض.