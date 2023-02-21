الامارات | بدور القاسمي: حماية الملكية الفكرية تعزّز الإبداع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، أن «حماية الملكية الفكرية لها أثر مباشر على تعزيز الابتكار والإبداع، وبناء مجتمعات واقتصادات مزدهرة في أنحاء العالم، لكن تواجه الملكية الفكرية تحديات عدة تتطلب إجراءات استراتيجية مشتركة من الجهات المعنية وأصحاب المصلحة والحكومات والجهات القانونية».

جاء ذلك خلال استقبالها المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) دارين تانغ، إذ رافقته في سلسلة زيارات إلى عدد من المؤسسات المعرفية والإبداعية في الإمارة، وبحثت سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة والاستفادة من الملكية الفكرية في دفع عجلة الابتكار والإبداع.

وفي إطار سلسلة الزيارات إلى وجهات صناعة المعرفة والابتكار في الشارقة، رافقت الشيخة بدور القاسمي المدير العام لـ«الويبو» في زيارة إلى «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، تبعها جولة على مرافق المجمع للتعرف إلى الفعاليات والأنشطة المبتكرة والبيئة الحاضنة التي يقدمها للشركات الرائدة في المنطقة الحرة للمجمع، ومنها الشركات الناشئة التي يدعمها مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، حيث شارك مؤسسو الشركات رؤاهم مع دارين تانغ حول حماية الملكية الفكرية، وسبل تعزيز فاعليتها وكفاءتها ومرونتها لتناسب احتياجات المجتمع القائمة على المعرفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

ورافقت الشيخة بدور القاسمي المدير العام لـ«الويبو» في زيارة إلى «بيت الحكمة»، إذ عقد دارين تانغ اجتماعاً مع المسؤولين في جمعية الإمارات للملكية الفكرية، ومؤسسة كلمات، واستمع إلى رؤاهم حول الملكية الفكرية من نخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.

وأضافت بدور القاسمي: «تأتي اجتماعاتنا اليوم في وقت تتسارع فيه التحولات وتتصاعد فيه التحديات، ولهذا نسعى من خلال هذه اللقاءات لتحويل التحديات إلى فرص لتعزيز أهمية الملكية الفكرية وترجمة مساهمتها إلى أثر اقتصادي واجتماعي ملموس يدعم إنشاء منظومة متوازنة وشاملة تستشرف المستقبل في الشارقة، ودولة الإمارات والعالم».

من جانبه، قال دارين تانغ: «اطلعت خلال زيارتي على الدعم الكبير الذي تقدّمه دولة الإمارات لتعزيز ريادة الأعمال والاقتصاد القائم على الابتكار، وأتوجّه بالشكر للشيخة بدور القاسمي على جلساتنا النقاشية المثمرة وكل جهودها لحماية الملكية الفكرية القائمة على الابتكار والإبداع في دولة الإمارات، وكان من دواعي سروري أن ألتقي روّاد أعمال شباباً للحديث عن طرق الاستفادة من الملكية الفكرية في نقل أفكارهم إلى السوق».

وأضاف: «لمست حجم الجهد الكبير الذي تقوم به (مؤسسة كلمات) لتقليص الفجوة بين الجنسين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بالإضافة إلى الجهود التي يبذلها القائمون على (بيت الحكمة) لضمان دعم الملكية الفكرية للصناعات الإبداعية».

دارين تانغ:

«اطلعت خلال زيارتي على الدعم الكبير الذي تقدّمه دولة الإمارات لتعزيز ريادة الأعمال والاقتصاد القائم على الابتكار».