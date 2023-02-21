الامارات | ملتقى المزن يمزج بين التراث والترفيه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم نادي تراث الإمارات ملتقى المزن التراثي في نسخته الأولى بمقر مركز أبوظبي النسائي التابع له بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي، إذ قدمت حرفيات العديد من الورش التراثية والبرامج الترفيهية والتعليمية التي استهدفت الطالبات المنتسبات للمركز.

وقالت مديرة مركز أبوظبي النسائي ظبية سعيد الرميثي، إن الملتقى يهدف إلى زرع حب التراث في نفوس الطالبات، والمحافظة على التراث والهوية الوطنية، ونشر الوعي الفكري والتراثي لتعميق الحس الوطني لدى الأبناء، والالتزام بتراث الآباء والأجداد.

وأضافت: «أطلقنا اسم المزن على الملتقى لما يحمله من معانٍ جميلة في فصل الشتاء، فهو السحاب الذي يحمل المطر».

وأوضحت أن الملتقى اشتمل على العديد من ورش الحرف التراثية، أهمها السدو، والتلي، والغزل، والصوف، والخوص، إضافة إلى ورشة القهوة العربية وكيفية إعدادها والطرق الصحيحة لتقديمها، وورشة الرحى والسقى، وورشة الأكلات الشعبية، كما نظمت ورش تراثية ترفيهية شملت الألعاب الشعبية، وورشة فنية، وصنع الأساور، وفن سكب الألوان.

وذكرت أن الملتقى شمل مسابقات تراثية على مسرح المركز، تضمنت العديد من الأسئلة التراثية بالتركيز على المسميات القديمة بهدف تعريف الطالبات بمختلف الجوانب التراثية وإثراء معارفهن بحضارة وإرث الآباء والأجداد.