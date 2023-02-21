الامارات | «أبوظبي للغة العربية» إلى معرض مسقط بـ 400 عنوان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُشارك مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، في الدورة الـ27 من معرض مسقط الدولي للكتاب، الذي تنطلق فعالياته في العاصمة العمانية غداً، وتستمر إلى الرابع من مارس المقبل، بمشاركة 826 دار نشر من 32 دولة.

ويستعرض المركز أكثر من 400 عنوان من إصداراته لمبدعين وكتاب محليين وعرب وكتب صادرة عن مشروع «كلمة» للترجمة.

وقال رئيس المركز الدكتور علي بن تميم، إن «مشاركتنا في المعرض تواكب استراتيجية المركز لترسيخ جهوده ودوره في مدّ الجسور الثقافية مع مختلف الجهات والمؤسسات من خلال مشاركته في أبرز الفعاليات والمعارض والمهرجانات الثقافية والمحلية من حول العالم، بما يدعم تعزيز مكانة اللغة العربية والتعريف بإبداعاتها من جهة أخرى. كما تترجم هذه المشاركات سعي المركز الحثيث والمستمرّ لدعم الحراك الثقافي في المنطقة، والمساهمة في تعزيز صناعة النشر».