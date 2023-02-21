الامارات | رحيل مبدع سلسلة «كابتن هارلوك» ليجي ماتسوموتو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي فنان الشرائط المصوّرة اليابانية (المانغا)، ومبتكر سلسلة «كابتن هارلوك»، ليجي ماتسوموتو، عن 85 عاماً، الأسبوع الماضي، كما أفاد استوديو «توي أنيميشن»، أول من أمس.

واشتهر ماتسوموتو خلال مسيرته المهنية التي امتدت لعقود عدة، بأعمال كثيرة أبرزها كتاب «سبايس باتل شيب ياماتو»، و«غالكسي إكسبرس 999».

إلا أنّ أهم إنجازاته سلسلة كتب «كابتن هارلوك» التي تتناول مغامرات قرصان فضائي في وجهه ندبة ويرتدي عباءة سوداء طويلة.

وحظي بفضل هذا العمل بشهرة عالمية.

وصدرت هذه القصص في اليابان بين عامي 1977 و1979، ثم نُقلت إلى الشاشة مع تحويلها إلى رسوم متحركة، لتحقق بذلك نجاحاً عالمياً.