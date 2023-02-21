الامارات | فيلم «آنت - مان» الجديد يتصدر شباك التذاكر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقّق فيلم «آنت - مان آند ذي واسب: كوانتومانيا»، من إنتاج «ديزني»، بداية قوية على شباك التذاكر في الولايات المتحدة وكندا، إذ بلغت إيراداته في عطلة الأسبوع الأولى بعد بدء عروضه 118 مليون دولار. وفاقت إيرادات هذا الجزء الثالث من سلسلة البطل الخارق «آنت - مان» التوقعات. وبقي «أفاتار: ذي واي أوف ووتر» في المركز الثاني، محققاً 7.5 ملايين دولار، علماً بأن مجمل إيرادات الفيلم في أنحاء العالم بلغ حتى نحو 2.24 مليار دولار.

وتقدّم فيلم «بوس إن بوتس: ذي لاست ويش» للأطفال من سلسلة «شريك» إلى المرتبة الثالثة بـ7.4 ملايين دولار، وحل رابعاً الجزء الجديد من فيلم «ماجيك مايك» للمخرج ستيفن سودربرغ بـ5.8 ملايين دولار. ومع 4.6 ملايين دولار جاء «نوك آت ذي كابين» في المركز الخامس.