حلويات تسبب السعادة ولا تزيد الوزن.. بينها الشوكولاتة الداكنة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تفضل الكثير من السيدات والفتيات تناول الحلوى بمختلف أنواعها باستمرار كونها تساعد على تحسين المزاج وتعطي شعورا بالطاقة والحيوية والنشاط وتولد الاحساس بالسعادة، لكن يخشى البعض منهن بعض الأنواع كونها تساعد على الزيادة في الوزن ويصعب خسارته بسهوبة، لذا يبحثن عن الطرق التي تساعد على تناول الحلوى دون زيادة الوزن، من خلال متابعة كبار الأطباء وأخصائي التغذية والبحث عن بدائل تتناسب مع طبيعة أجسامهم.

وحددت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية، بمعهد بحوث التكنولوجيا والغذاء، لـ«هُن»، أبرز أنواع الحلويات التي لا تزيد الوزن، والتي حددتها كالتالي:

الشوكولاتة الداكنة

تعتبر الشيكولاتة الداكنة من أكثر الأنواع التي تفضلها الكثير من الفتيات والتي تساعد على تحسين مزاجهم والخروج من الاكتئاب والمود السيء، بجانب كونها لا تساهم في زيادة الوزن كما هو متعارف عليه عند البعض، نظرا لكونها غنية بالألياف والدهون الصحية، والتي تساعد على الشعور بالشبع، بخلاف كونها لا تحتوي على نسبة كبيرة من السكر.

آيس كريم

تفضل الكثير من الفتيات تناول الآيس الكريم، في أوقات مختلفة من العام لا يقتصر فقط على فصل الصيف فقط وإنما أيضا في فصل الشتاء، كما إنه يساعد على التغلب على التقلبات المزاجية عند الكثير من الفتيات، ويفرز هرمون السعادة ويقلل من مستوى التوتر في الجسم، ويساعد على إرخاء الجهاز العصبي، بخلاف قدرته على عدم زيادة الوزن، كما تعتمده بعض الفتيات كنوع من أنواع الريجيم وخسارة الوزن.

الفاكهة مع الشوفان

تعتبر الفاكهة من أكثر الأنواع التي ينصح بها طوال الوقت، لذا لابد من تناول كميات كبيرة من الفواكه خلال اليوم لانها تساعد على تعزيز المناعة وغنية بالعناصر والألياف التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتقوي العضلات والجسم، كما تحرص الكثير من الفتيات على وضع الشوفان بها للحفاظ على الجسم وعدم زيادة الوزن والظهور بشكل لائق وجذاب.