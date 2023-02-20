طريقة تجفيف الورد في البيت.. «هتعملي ديكورات وزينة قبل رمضان»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يمكنك استخدام الورد المجفف في عمل زينة وديكورات للبيت، وكذلك له شكل جمالي ويمكن أن يرش بروائح فريس فيعطي للمنزل الرائحة والمظهر الجيدين، ولمعرفة طريقة تجفيف الورد هناك 14 خطوة للحصول على أفضل نتيجة، وذلك بحسب ما نشر موقع «wiki how» المتخصص في شرح كل شيء، ولمعرفة طريقة تجفيف الورق بالخطوات التالية.

طريقة تجفيف الورد بخطوات سهلة

لتجفيف الورد في البيت بخطوات سهلة.. «هتعملي ديكورات وزينة قبل رمضان» اتبعي الآتي:

- بداية يجب اختيار ورد له أوراق جيدة لتجفيفها بشكل ناجح، لا يحتوي على الرطوبة أو على شوائب.

- يجب جز السيقان ولكن ليس بشكل كامل وإنما ترك 15 سم من ساق الورد لاستخدامه في عملية التجفيف، ويزال منها الشوك.

- اربطي سيقان الورود المراد تجفيفها بواسطة رابط مطاطي جيدا، واتركي 5 سم فقط تحت الرباط.

- اختاري مكان مظلم وبارد ولكن جيد التهوية وثبتي فيه حبل غسيل أو حبل يمكنك تعليق الورود عليه، ومن المهم ألا يكون مكانا رطبا.

- علقي الورود بواسطة الرباط المطاطي بشماعة بحيث يكون الورد مقلوبا رأسا على عقب وسيقانه على الشماعة عند الشريط المطاطي.

تعلق الشماعة على الحبل لمدة أسبوعين إلى 3 أسابيع، في المكان البارد المظلم.

تجفيف الورد بمادة مجففة

اختاري مادة مجففة سواء نشا الذرة أو الشبة وهي مادة تسحب الرطوبة من الورد وتجففه بشكل أسرع.

قلمي سيقات الورود بحيث تصبح 5 سم فقط.

توضع المادة المجففة في وعاء بعمق 5 سم، ثم ارشقي فيها الورود بحيث تكون أزهارها لأعلى وسيقانها داخل المادة المجففة، مع وجود 2.5 سم بين كل وردة وأخرى.

استخدمي كوب لوضع المادة المجففة بين الورود، وعليه ثم احكمي غلق غطاء الصندوق المستخدم،ويترك من أسبوع إلى أسبوعين، وبذلك تحافظين على الوردة كاملة.