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5 أطعمة مليئة بالبروتينات تساعد في إنقاص الوزن.. بينها «البسلة»

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القاهرة - سمر حسين - صحة

إنقاص الوزن- تعبيرية

بمجرد بلوغ الأربعين تبحث السيدات على الأناقة والرشاقة يحاولن الوصول إلى جسم مثالي ممشوق القوام، يجعلها تحتفظ بجمالها التي كانت عليه خلال فترة العشرينات والثلاثينات، وذلك من خلال اللجوء إلى الطرق الصحية التي تناسب الجسم وطبيعته بتناول الأطعمة المليئة بالبروتينات والتي تساعد على إنقاص الوزن بشكل ملحوظ، بينها البسلة.

أطعمة مليئة بالبروتينات لإنقاص الوزن

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية أطعمة مليئة بالبروتينات لإنقاص الوزن بعد سن الـ40، من خلال خبيرة التغذية الدكتورة مروة محمود، قائلة: «هناك العديد من الأطعمة الغنية بالبروتينات وتقوي الجسم وتساعد على نشاطه والتي من بينها البقوليات مثل البازلاء والحمص والعدس الذي هو من أكثر الأطعمة التي تساعد على تقوية المناعة أيضًا».

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البيض

أشارت خبيرة التغذية خلال الحديث إلى أهمية تناول البيض لما له من أهمية بالغة على الصحة والجسم، باعتباره مصدر مهم للبروتين الذي يمكن أن يساهم في إنقاص الوزن، كونه مليئ بالدهون الصحية والبروتينات، ويمكن أن يساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة.

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الأسماك والمأكولات البحرية

تعد الأسماك والمأكولات البحرية من أكثر الأنواع المفضلة لدى الكثير نظرًا لمذاقهم الشهي وفوائده على الصحة من بينها السالمون العني باحماض الأوميجا 3، والمحار والسردين والبوري، والماكريل والدنيس.

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المكسرات 

بجانب مذاقه الطيب والتي تعتبر من أساسيات التسلية داخل المنزل إلى إن المكسرات من الأنواع التي لها فوائد كبيرة على الصحة كونها غنية بالألياف والمعادن والتي تساعد في إنقاص الوزن، ومن بينها اللوز كونه من الأطعمة الغنية بالبروتينات والمضادة للأكسدة والتي تساهم في الشعور بالشبع، بخلاف قدرتها على الوقاية من الكثير من الأمراض من بينها أمراض القلب وتعزز المناعة.

الفستق

كما يعتبر الفستق من المكسرات التي تساعد على خسارة الوزن وحرق السعرات الحرارية، والتي تساعد على حرق الدهون.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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