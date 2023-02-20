من هي غيثة العلاكي زوجة سعد لمجرد؟.. ظهرت معه اليوم وتدعمه في المحاكمات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دائما ما ارتبط اسم غيثة العلاكي بـ سعد لمجرد منذ بداية الاتهامات المختلفة عليه في عام 2018، والتي بدأت من باريس بفرنسا، فهو دائم الظهور معها، ويهنئها دوما بعيد ميلادها وعلى مدار أعوام كانت مقربة منه، ليبرز أسمها بشدة اليوم وذلك بعد ظهورها في واحدة من محاكماتها الشهيرة بفرنسا وذلك بتهمة الاعتداء على شابة فرنسية، فمن هي غيثة علاكي؟.. يستعرض معلومات عنها التقرير التالي بحسب ما نشر موقع اليوم الإماراتي.

من هي زوجة سعد لمجرد؟

- كانت غيثة العلاكي الصديقة المقربة لـ سعد لمجرد على مدار سنوات من 2014، وقال إنها فرد من العائلة.

- ظلت هي الداعم الأول له.

- هي أول من أبلغها سعد لمجرد باتهامه بالاعتداء على نساء وفتيات منذ عام 2018.

- يحب سعد لمجرد نشر صوره مع غيثة ويحتفل دائما بعيد ميلادها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

- طلب سعد لمجرد يد غيثة في عام 2022، ورغم صداقتهما منذ سنوات إلا أن الزواج جاء مفاجئا.

- بحسب وسائل إعلام مغربية تنحدر غيثة من أسرة مغربية عريقة.

- غيثة العلاكي هي سيدة أعمال شهيرة، ولكن والدة سعد لمجرد رفضتها في البداية، رغم التقارب الشديد بينهما.

- غيثة مراكشية تقيم في كندا، وتمتلك فنادق في حي كيليز الراقي بمراكش.

- كانت أول من ذهب لسعد لمجرد، إلى فرنسا بعد ثاني اتهام له بالاعتداء، وهي أول من اتصل بها تليفونيا بعد الاتهام قبل العائلة، وقال إنها تعرف كيف تتعامل في تلك المواقف لذا اتصل بها.