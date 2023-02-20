فوائد مسحوق الزنجبيل الجاف.. أبرزها تخفيف آلام الركبة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تساؤلات كثيرة من السيدات وربات المنازل للتخلص من الآم الركبة التي تعيق الحركة وتتسبب في مشاكل صحية كبيرة والتي يشكوى منها جميع الأعمار، إما نتيجة للإصابة بتمزق الأربطة أو الغضاريف، والتي تدوم لأيام وأسابيع، ويُنصح خبراء التغذية بتناول الزنجبيل الجاف لما له من فوائد صحية تساعد على العيش بأمان وسلام، والتحرك بأريحية وإنجاز المهام اليومية سواء في العمل أو داخل المنزل.

فوائد الزنجبيل الجاف على الصحة

وتحدثت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية، بمعهد بحوث التكنولوجيا والغذاء، لـ«هُن» عن فوائد مسحوق الزنجبيل الجاف على الصحة، قائلة: «يعتبر من أكثر الأعشاب التي تساعد على التخلص من القلق والتوتر وتعمل على تهدئة الأعصاب، بخلاف القدرة على تحسين المناعة والوقاية من الأمراض المختلفة، من بينها آلام المفاصل والعظام».

وأشارت أخصائية التغذية إلى أن تناول الزنجبيل الجاف، يساعد على التخلص من الوزن الزائد كونه من المشروبات الدافئة التي تعمل على تقليل الدهون في منطقة البطن، والتي يمكن إضافتها إلى الليمون أو القرفة، بالإضافة لكونه مسكن قوي للآلام ومضاد للالتهابات والتخلص من آلام المعدة والانتفاخات، بجانب مقاومة نزلات البرد والإنفلونزا التي تصيب الجسم في فصل الشتاء، بخلاف معالجة الاحتقان.

فوائد الكركم والزنجبيل معًا

ونصحت الدكتورة مروة شعير، الأمهات وربات المنازل الذين يعانين من مشاكل في الركبة وآلام بضرورة تناول الزنجبيل مع الكركم، كونهما يساعدان على التخلص من آلام الركبة ومسكنين طبيعيين ومضادين للالتهابات.

أعراض التهاب وآلام الركبة

قد يختلف ألم الركبة من شخص لآخر، وحدد موقع «مايو كلينيك» الطبي، العلامات والأعراض التي تصاحب أحيانًا ألم الركبة، كالتالي:

التورم والتصلب

الاحمرار والدفء عند اللمس

الضعف أو عدم الاتزان

أصوات فرقعة أو طرقعة

عدم القدرة على فرد الركبة تمامًا