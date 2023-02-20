مسنة بريطانية تخوض مغامرة يخشاها الشباب.. أبهرت الجميع «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«العمر مجرد رقم»، مقولة ينجح في تطبيقها العديد من الأشخاص حول العالم، ومؤخرًا، نجحت امرأة مسنة في خوض تجربة مغامرة قد يخشاها العديد من الشباب، وذلك بعد أن تنحدر من مسار انزلاقي، تجاوز طوله الـ1.5 كيلو متر، وعلى ارتفاع 150 مترا، فأبهرت الجميع.

تفاصيل المغامرة المشوقة للمسنة

وبحسب ما ذكرت صحيفة «إندبندنت البريطانية»، فإن السيدة التي تدعى سالي ويبستر، والبالغة من العمر 85 عامًا، تقيم داخل أحد دور المسنين بالمملكة المتحدة، لكنها قررت الخروج عن المألوف، وكسر روتينها اليومي، بخوضها مغامرة ليست سهلة، وذلك بالمشاركة مع ابنتها.

وبشجاعة تامة، نجحت السيدة البريطانية في الانحدار من مسار انزلاقي، مع ابنتها التي تدعى «جولييت»، وتبلغ من العمر 52 عامًا، وهو ما تم توثيقه خلال عدد من الصور والفيديوهات.

استعداد تام للمغامرة

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو، مدى الاستعداد التام الذي قامت به المسنة من أجل القيام بتلك المغامرة، إذ ارتدت ملابس ونظارات واقية، وتم توثيق لحظة انزلاقها بقوة كبيرة.

وفي تصريحات للصحيفة البريطانية، عبرت السيدة المسنة عن سعادتها البالغة بالأمر، قائلة: «القيام بالانزلاق، جعلني أشعر أنني على قيد الحياة، كنت متوترة في البداية لكنني كنت متحمسة للغاية، ولم أفكر مطلقًا في سني».

ويعد خط الانزلاق الذي اتخذته «سالي» في ويلز محلًا لمغامرتها الشيقة، هو الأسرع في العالم، والأطول في أوروبا، وفقا لموقع الشركة المختصة بالفعالية.