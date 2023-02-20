تعرفي على موديلات المجوهرات المرصعة بأحجار الياقوت.. خواتم وأقراط

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تحب المرأة تفاصيل المجوهرات وخاصة تلك المرصعة بالأحجار الكريمة، ومن تلك الأحجار المميزة التي يظهر لمعانها في القلائد والأقراط والخواتم هي ياقوت «بادبارادشا» فهي من الأحجار الكريمة المميزة والنادرة، الأمر الذي يجعل استخدامها فريدا من نوعه دائماً، بالإضافة إلى أنها تشتهر بلون مميز، نتيجة اختلاط اللونين الوردي والبرتقالي، أحجار ياقوت بادبارادشا بلونها المميز الذي هو مزيج من اللونين الوردي والبرتقالي، يمكنك اختيار النوع المناسب لك من المجوهرات التي تستخدم تلك الياقوته المميزة من الموقع الرسمي البريطاني للأحجارالكريمة «katerinaperez».

خاتم Barsky بياقوت بادبارادشا

قدمت علامة Barsky خاتماً من الذهب الأبيض مرصع بشكل بيضاوي بياقوت بادبارادشا الوردي والألماس الخالص، عيار 18 قيراط، كما أنه محاطا بالماسات يتميز باللون الأبيض حتى الماسات فقط الياقوتة التي تزينه من المنتصف ذات اللون الوردي الفاتح، يمكنك ارتدائه في الحفلات الراقية والفاخرة.

خاتم حلقات بادبارادشا من Gemdala

النوع الثاني من المجوهرات المزينة بالياقوت النادرة هو خاتم بادبارادشا التي قدمتها علامة Gemdala، والذي يتميز بحلقة دائرية من الياقوت البيضاوي مع لمسة من الياقوت الأزرق الكلاسيكي والألوان العسلية التي جعلت للخاتم لمسة مختلفة، يمكنك الاعتماد عليه مع الفساتين السوداء وإضافة عقد بسيط.

أقراط ياقوت بادبارادشا من Cherut

تحب بعض السيدات الأقراط المنسدلة، لذلك قدمت علامة Cherut مجموعة من الأقراط الكلاسيكية الطويلة المزينة بالياقوت الوردي البيضاوي والطبيعي «بادبارادشا»، إلى جانب قطرات الأوبال الوردي، الذي يمنحهن إطلالة بسيطة وأنيقة تناسب مختلف المناسبات.

اقراط النخيل من Anbelachan

تلك الأقراط الوردية الممزوجة باللون القرمزي صنعت بشكل مميز يشبه أوراق الأشجار من الذهب الوردي، عيار 18 قيراط، قدمتها علامة Anbelachan التي تتميز مجوهراتها بأنها مرصعة بأحجار كريمة مميزة، منها عرق اللؤلؤ المنحوت، وياقوت بادبارادشا، والياقوت الوردي الفوشيا، والجمشت الأرجواني، وسيترين الشمبانيا، وماسات بيضاء، ليشكل زوجاً من الأقراط المذهلة.

خاتم ديانا من Juvetti

أخيرا يمكنك اختيار خاتم ديانا من ياقوت بادبارادشا والألماس والياقوت الوردي والمصمم بتداخل الذهب عيار 18 قيراطاً، مما يمنحك لمسة مختلفة وعصرية تليق بجميع الإطلالات، إذ يتمتع باللون الذهبي مع الوردي.