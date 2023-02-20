الامارات | وصفة يابانية بسيطة لإطالة العمر.. 5000 خطوة يومياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت دراسة، أجراها فريق ياباني على 4165 شخصاً تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر، أن المشي لنحو 5000 إلى 7000 خطوة يومياً يطيل العمر الافتراضي للأشخاص اليابانيين المسنين.

وذكرت وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية أن المشي لنحو 5000 إلى 7000 خطوة يعادل نحو ساعة من المشي، والتي يقول الفريق إنها المدة المثلى لطول عمر اليابانيين.

ونشرت النتائج التي توصل إليها الفريق الياباني، في النسخة الرقمية من مجلة «إم إس إس اي» الأميركية للطب والعلوم في الرياضة والتمارين في أوائل فبراير الجاري.

ودرس الفريق في عام 2013 كيفية ارتباط مخاطر وفاة الأشخاص بعدد الخطوات التي يمشونها يومياً، من خلال استخدام بيانات عن 4165 رجلاً وامرأة تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر في كاميوكا بمحافظة كيوتو، غرب اليابان. وتمت متابعة الرجال والنساء لمدة تصل إلى أربع سنوات، توفي خلالها 113 منهم.

وأظهرت الدراسة أن إضافة 1000 خطوة بالنسبة لأولئك الذين كانوا يمشون أقل من 5000 خطوة يومياً، أسفر عن خفض خطر الوفاة بنسبة 23%. وهذه النسبة تشير إلى زيادة في عمرهم الافتراضي لمدة تتراوح بين تسعة إلى 10 أشهر.