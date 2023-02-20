إنقاذ سيدة حامل بمروحية في المغرب بسبب الطقس السيئ.. فاجأتها آلام المخاض

القاهرة - سمر حسين - ماما

بسبب سوء الأحوال الجوية وتساقط الثلوج، تعرضت سيدة مغربية لموقف عصيب بعد أن فاجئتها آلام المخاض في الطقس السيء، وسرعان ما حاول السكان المحليين إنقاذها وجنينها، لكنهم لم يتمكنوا نظرا لتعرقل الطرق، مما استدعى تدخل السلطات لإنقاذ السيدة.

تفاصيل إنقاذ السيدة الحامل

وبحسب ما ذكر موقع «العربية»، فإن وزارة الصحة المغربية، أفادت بأنه بسبب صعوبة الطقس، ومحاصرة الثلوج للمنطقة التي تقطن بها السيدة الحامل، جرى نقلها بواسطة مروحية هليكوبتر إلى أحد المستشفيات لإنقاذ حالتها.

وأفادت المصادر، أنه بعد نقل السيدة المغربية بواسطة المروحية، سرعان ما تم إسعافها وتجهيز غرفة العمليات الخاصة بولادتها، في المستشفى الإقليمي سيدي حساين بواسطة سيارة إسعاف تم تجهيزها مسبقًا لاستقبالها.

طقس سيئ منذ سنوات

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي المغربية، تداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديوهات وصور توثق الطقس السيئ الذي لم تشهده البلاد منذ أكثر من نصف قرن، مع التساقط المستمر للثلوج التي تراكمت على المنازل وفي الطرقات، وبناء عليه، تم توفير عدد من الفرق الطبية المساعدة للحالات المرضية والطارئة، بما في ذلك إجلاء النساء الحوامل إلى أقرب المستشفيات لضمان الولادة في أحسن الظروف.