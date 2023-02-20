مواقف من الإتيكيت «هـ و ي».. اعرفي آداب الهدايا والوفاة واليقظة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تقع الكثير من السيدات في العديد من المواقف المختلفة اليومية، وتبحث البعض عن فنون الإتيكيت ومعايير الذوق العام التي ينبغي إتباعها، كون ذلك من آداب التعامل، وهناك إتيكيت خاص بكل شيء في يومنا، ويجب أن تكون الفتيات ملمات به.

لذلك، نقدم لكم من خلال «هُن» كل يوم سلسلة من فنون الإتيكيت، حسب حروف الأسماء من الألف إلى الياء، بحسب كتاب المرأة وفن الإتيكيت للكاتبة مهجة زايد.

إتيكيت حرف «الهاء»

هدية

- من الإتيكيت أن تراعي عند تقديم الهدية مناسبتها، وصلتك بمن تهدينها له وسنه وظروفه وهواياته فلا تتسرعي في اختياراتك.

- ‏ ‏إذا جاءتك هدية، فافتحي غلافها أمام مهديها، واظهري السرور.

- عليكِ أن تضعي الهدية التي لا تؤكل في مكان بعيد واستعمليها كلما حضر مهديها.

- إذا ذهبتِ لزيارة إحدى القريبات، لقضاء يوم أو يومين عندها، فإنه من المستحسن أن تقدمي لها هدية بسيطة إثر وصولك.

‏- إذا ذهب ابنك مع ابن إحدى الصديقات أو الأقارب لقضاء بضعة أيام هناك، فاشتري له هديتين واحدة للأم والأخرى للابن.

- راعى أن تكون الهدية بسيطة رمزية، إذا لم يكن فى مقدورك تقديم هدايا ثمينة. ‏

- عند اختيار هدية الزفاف لإحدى الصديقات، اختارى لها أي شيء تحتاج إليه، وإن كان هذا يتوقف على قدرتك المادية.

- ابعثى بالهدية قبل موعد الزفاف بأسبوع مع تهنئة رقيقة للعروسين، ويمكنك تقديم النقود كهدية فى هذه المناسبة أو للأقارب من أفراد.

إتيكيت حرف «الواو»

وسوسة ‏

- بعض الناس يعانون من داء «الوسوسة»، وقد يجرحون الآخرين عندما مثلًا ينظفون المقعد قبل جلوسهم عليه، أو يرفضون تناول الطعام أو الشراب أو يمسحون الكوب بمنديل قبل صب المشروبات، وهكذا عند مضيفهم، هذا قد يعرضه للحرج، فراعي هـذا حتى لا تجرحي مشاعر الآخرين.

- ‏ومن الإتيكيت أن تعلميه أنكِ مصابة بالوسوسة.

‏وضوح

‏- إذا تكلمتِ فليكن حديثك واضحًا.

‏- لا ترفعي صوتك إلى حد منتقد. ‏

- لا تجعلي كلامك همسًا يتعب المستمع إليك.

وفاة ‏

‏- إذا ذهبت للتعزية فلا تسألي أسئلة تعيـد للمحزونين ذكريات أليمة، فلا تسأليهم عن ظروف وفاة الفقيد، ولا عن المرض الذى تسبب فى هذا ولا تضحكي، ولا تتكلفي البكاء.

- إذا لم تجدي حديثًا يُدار، فالأفضل أن تلتزمي الصمت.

وقوف

- إن وصلتِ لحفل وأعلنت ربة البيت قدومك، وقدمتك باسمك فيجب أن تظلين واقفة لبضع لحظات لتردي على تحيات من يحيونك.

‏ ولادة

‏- إذا زرتِ صديقة لك عقب الولادة، فلا تزوريها بعد الوضع مباشرةً إلا إذا كانت مقربة لكِ.

إتيكيت حرف «الياء»

يقظة

- من أجمل مزايا ربة البيت أن تكون يقظة دائمًا.

- إذا كان عندك ضيوف فلتكوني منتبهة إلى أن كل ضيف أمامه أدوات المائدة التى يحتاج إليها والخبز والملح.

‏- إذا سافرت لقضاء بضعة أيام مع زوجك في فندق، فعليكِ أن تيسري له الأشياء التى ألفها ويحبها.

- إذا كان متعودًا أن يكون إلى جانبه ليلًا كتاب يقرأ فيه، أو كوب ماء، فاعملي على أن توفرى له هذا حتى لا يفتقده. ‏