5 خطوات لتخزين صلصلة الطماطم داخل المنزل.. مهمة للوصفات اليومية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد الصلصة من المواد الغذائية الأساسية داخل كل منزل، حيث يتم استخدامها في العديد من الأكلات والوصفات المنزلية، ولعل من أبرزها، الطبخات المختلفة للخضروات بأنواعها، وكذلك لتحضير الكشري، والمكرونة، وغيرها من الأصناف الأخرى.

ونظرًا لأهمية إضافة الصلصة إلى أطباق الطعام المختلفة، تتجه العديد من ربات البيوت إلى تخزينها لشهور طويلة، وذلك للتمكن من سهولة استخدامها مع تحضير الأطباق المختلف في أي وقت.

خطوات تخزين الصلصة في المنزل

وخلال السطور الآتية، نقدم لكي خطوات تخزين الصلصة بسهولة داخل المنزل، حسب ما قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

1- يجب اختيار ثمار الطماطم الطازجة، باللون الأحمر الزاهي، حتى تصبح الصلصة بهذا اللون عند تحضيرها.

2- قشري الطماطم قبل عصرها في الخلاط، وذلك حتى يسهل تخزين أكبر كمية منها في أقل وقت.

3- يمكنك تقشير الطماطم بوضعها في ماء مغلي لمدة 10 دقائق، ومن ثم ارفعيها حتى تبرد، وابدأي في تقشيرها بسهولة.

4- توضع الطماطم في الخلاط، واعصريها جيدًا، حتى تصبح ذات قوام سائل.

5- بعد الانتهاء من عصرها جيدًا، ضعيها في قوالب واتركيها داخل الفريزر.