طريقة تحضير دجاج مارجريتا المشوي.. أشهر الأكلات الغربية في بيتك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر وجبة دجاج المارجريتا المشوي من الأكلات الغربية قليلة الانتشار رغم شهرتها بالتوابل الإيطالية، كما يمكن تحضيرها بسهولة في وقت قصير، ويحبها الأطفال وتعطيها التتبيلة طعمًا مميزًا، كما أنها تساعد في جعل الدجاج مقرمشًا من الخارج وطرية من الداخل، ويمكن الاعتماد على تلك الوجبة في العزومات الرمضانية والمناسبات الخاصة، إذ يمكن تقديمها مع الأرز بالكاري أو المعكرونة الإسباجيتي، وفقاً لموقع مجلة «elle» الفرنسية.

مكونات دجاج مارجريتا المشوي

4 صدور دجاج منزوعة العظم والجلد

ملح وفلفل حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة صغيرة بودرة ثوم

ملعقة صغيرة بهارات إيطالية

4 شرائح جبنة موتزاريلا

1/2 كوب بيستو

1/2 كوب طماطم كرزية، مقطعة إلى أنصاف

ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج

1/2 كوب أوراق ريحان مقطعة إلى شرائح رقيقة

طريقة تحضير دجاج المارجريتا المشوي

لعمل دجاج المارجريتا المشوي بالطريقة الإيطالية، أولًا، احضري وعاءً كبيرًا، ثم بعد ذلك اخلطي الدجاج والملح والفلفل وزيت الزيتون وبودرة الثوم والتوابل الإيطالية جيدًا، يمكنك تركها في التتبيلة ليوم كامل في الثلاجة أو ساعتين قبل الشواء.

- بعد أن تتشرب الدجاجة من التتبيلة، اشويها على نار متوسطة لمدة 6 إلى 8 دقائق على كل جانب حتى تنضج تمامًا.

- في الخطوة التالية، ضعي شريحة من جبنة الموزاريلا أو الشيدر المتاح لديك، على كل قطعة دجاج واتركيها حتى تذوب، ثم اخلطي الطماطم وعصير الليمون والريحان معًا.

- غطي كل صدر دجاج بحوالي 3 ملاعق كبيرة بيستو، وملعقة من خليط الطماطم والريحان، وقدمي دجاج مارغريتا المشوي ساخنًا، يمكنك تقديمها مع الأرز بالخلطة أو المعكرونة والطحينة.