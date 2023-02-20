الامارات | حاولت قتل زوجها 5 مرات.. واليوم يحتفلان بـ 57 سنة «زواج رومانسي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقولون ما لا يقتلك يجعلك أقوى، وهي المقولة التي يصر زوجان من ولاية بنسلفانيا على ترديدها، باعتبار علاقتهما الرومانسية غير العادية دليل على ذلك، على الرغم من أن أحدهما حاول قتل الآخر بشكل حقيقي وأكثر من مرة.

ويحتفل كل توني وفرانسيس توتو هذا العام بمرور 57 عامًا على الزواج وذلك بعد مرورهما كأسرة بأوقات عصيبة كما يصفها الزوج.

وتعود القصة لعقود مضت، ففي عام 1983 كان للزوجين أربعة أطفال يعيشون جميعا من متجر بيتزا، لتبدأ الأمور تسوء بينهما بشكل تدريجي، حتى وصلت الأمور لتفكير الزوجة جديا بالخلاص من زوجها بشكل نهائي.

ويقول موقع «كيسي» الذي يروي القصة أن الزوجة فرانسيس قامت بتوظيف قتلة مراهقين لمساعدتها في محاولة قتل زوجها خمس مرات، بما في ذلك المحاولات الفاشلة لتفجير سيارته ومهاجمته بمضرب بيسبول.



وذات ليلة وضعت فرانسيس كمية من الحبوب المنومة في طعام زوجها ليطلق القتلة النار عليه بعدها، فأصابته رصاصتين واحدة في مؤخرة رأسه، والثانية اخترقت صدره، ولكن الذي جرى بعدها كان أشبه بمعجزة، إذ أبطأت الحبوب التي وضعتها الزوجة في طعام الضحية نظامه الدموي، فدخل حالة من الذهول، ويقول الزوج إنه لم يشعر بأي شيء حينها حتى أنه صدق زوجته عندما قالت له أنه مصاب بالأنفلونزا.

لكن الشرطة اكتشف المؤامرة لاحقا واعتقلت الزوجة والمراهق الذي أطلق النار، فيما أمضى فرانسيس 12 يوما في المستشفى، ويذكر الزوج أن ما جرى نبه الاثنين لما وصلت إليه علاقتهما، وأنهما كانا يبكيان طوال الوقت. ولذلك قرر الزوج مساندة زوجتها التي قضت أربع سنوات في السجن بسبب فعلتها، حيث كانا يتحادثان كل يوم.

واعتبر الاثنان أن لحظة بكائهما كانت مفصلية في فتح قلبيهما لبعضهما البعض والتواصل بشكل أفضل.

وقادت القصة الغريبة هوليوود لإنتاج فيلم مستوحى من قصتهما فحولت مشاكلهما إلى فيلم روائي طويل بعنوان «أنا أحبك حتى الموت»، بطولة كيفن كلاين، تريسي أولمان، كيانو ريفز وريفر فينيكس.

ويقول الزوجان أنهما توقفا عن الحديث علنًا عما حدث منذ فترة طويلة، لكنهم أرادوا مؤخرا مشاركة قصتهم الآن كمثال صارخ على أهمية التواصل في الزواج.

ويقول توني أنه سامح زوجته منذ فترة طويلة، خصوصا أنه نجى من محاولات القتل كلها. وأنهم اتفقا على أن ذلك لن يتكرر مجددا.