وفاة ابنة المطربة أسمهان الوحيدة.. تعرف على الأميرة كاميليا الأطرش

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تفاعل كبير شهدته العديد من صفحات التواصل الاجتماعي في سوريا، وعدد من الدول العربية، لنبأ وفاة كاميليا الأطرش، ابنة الفنانة الراحلة أسمهان، التي وافتها المنية في العاصمة اللبنانية بيروت، عن عمر ناهز الـ85 عامًا.

تفاصيل نبأ وفاة كاميليا الأطرش

ووفق ما أعلنت صفحة عادل فؤاد الأطرش، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مسؤول جمعية محبي الفنان الراحل فريد الأطرش، أنّ ابنة الفنانة الراحلة أسمهان، توفيت عن عمر ناهز 85 عامًا.

ودونت صفحة عادل فؤاد الأطرش نبأ الوفاة، فجاء خلاله: «ينعى لكم جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، كل آل الأطرش في مصر والوطن العربي، وفاة المرحومة الأميرة كاميليا الأطرش، انتقلت إلى دنيا الحق الأميرة كاميليا حسن الاطرش، بنت الأميرة أسمهان الأطرش عن عمر 85 عامًا».

معلومات عن ابنة كاميليا ابنة أسمهان

وخلال السطور الآتية، يستعرض «هن» أبرز المعلومات عن كاميليا الأطرش ابنة الفنانة الراحلة أسمهان، وذلك نسبة للصفحة الرسمية لجمعية محبي الفنان فريد الأطرش، وعدد من الوثائقيات الإعلامية السابقة.

- وُلدت كاميليا الأطرش عام 1938، في جبل الدروز بسوريا.

- والدها هو الأمير حسن الأطرش ابن عم والدتها.

- هي الابنة الوحيدة للفنانة الراحلة أسمهان.

- رحلت والدتها عنها وهي في عامها السادس.

- حملت لقب «الأميرة» بعد رحيل والدتها.

- لم يكن لها تواجدًا شائعًا على المنصات الإعلامية، إذ عاشت حياتها بعيدًا عن الأضواء.