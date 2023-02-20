انهيار زوجة اللاعب كريستيان إتسو بعد العثور عليه تحت الأنقاض.. بكت داخل الملعب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد أيام قليلة من العثور عليه أسفل الأنقاض، أُعيد مؤخرًا، جثمان لاعب نادي هاتاي سبور، كريستيان أتسو، الذي لقي حتفه إثر وقوع زلزال تركيا المدمر، قبل نحو أسبوعين، إلى موطنه الأصلي في غانا، حيث تم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير وسط تأثر زوجته وأبنائه، وكذلك أفراد أسرته وجميع محبيه.

ووفق ما ذكرت صحفية «ذا جارديان» البريطانية، أنه تم حمل نعش اللاعب الراحل من قبل القوات الأمنية في بلاده، على متن طائرة إلى العاصمة الغانية أكرا.

انهيار زوجة اللاعب «أتسو»

وتعددت مشاهد الحزن، منذ أن تم العثور على جثمان اللاعب الغاني، كريستيان أتسو، وحتى نقل جثمانه إلى مثواه الأخير، إذ انهارت زوجته التي تدعى ماري كلير روبيو، في البكاء نتيجة تأثرها الشديد بما تعرض له زوجها من حادث مؤلم جراء زلزال تركيا المدمر، وهو ما بدا عليها خلال ظهورها في مدرجات ملعب «سانت جيمس بارك»، في أثناء مباراة نيوكاسل يونايتد وليفربول، في الدوري الإنجليزي.

وقبل بدء المباراة، وقف لاعبو فريقي الدوري الإنجليزي دقيقة حداد على لاعب نادي نيوكاسل الماضي «إتسو»، كما حظي اللاعب الغاني بتكريم الجماهير، وهو ما أثر بقوة على زوجة اللاعب، التي ظهرت وهي تجلس رفقة طفليها ولم تتمكن من وقف دموعها على زوجها.

معلومات عن زوجة كريستيان إتسو

وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز المعلومات عن زوجة اللاعب الغاني الراحل، حسب الصحيفة البريطانية.

- تدعى ماري كلير روبيو.

- تزوجت من كريستيان إتسو في عام 2012.

- أنجبا 3 أطفال، ولدان وابنة.

- في مقابلة إعلامية سابقة، قال لاعب كرة القدم الراحل عنها: «التقيت بزوجتي في البرتغال عن طريق الصدفة، وأحببتها، وحاليًا أصبح لدينا عائلة جميلة، لقد كنا معًا من تسع إلى عشر سنوات وأنا أحبها فقط».