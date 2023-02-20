بعد وفاة طفل بسبب قطعة فراولة.. كيف تسعفي أبناءك حال ابتلاعهم طعام؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

في حادثة مأساوية، لقي رضيع عمره عامين مصرعه، عقب ابتلاعه قطعة فراولة، ولم يستمر الأمر إلا دقائق معدودة، حتى تعرض لتعثر في البلع ما أدى لانسداد مجرى الهواء لديه وتوقف التنفس ثم وفاته في النهاية، وعقب نقله إلى مستشفى بنها الجامعي، وبالرغم من نجاح الفريق في استخراج قطعة الفاكهة، لكنهم لم يستطيعوا إسعاف الصغير، لذلك نقدم لكِ من خلال «هُن»، كيف تحمي ابنك من نفس الكارثة حال ابتلاع طفلك لطعام ما وتسبب في اختناقه.

الإسعافات الأولية عند بلع الطفل قطعة فاكهة

قال الدكتور عفيفي السيد، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، لـ«هُن»، إنّ ابتلاع الطفل لأشياء مختلفة، من الأمور الشائعة التي يفعلها الصغار، وفي حالة ابتلاع الطفل قطعة فاكهة وتسببت في اختناقه، يجب إتباع الآتي:

- من المهم اللجوء إلى الطوارىء، إذا جهل الآباء التصرف الصحيح.

- اتخاذ الطوارئ السريعة مثل أن تجلسي وتمسكي الرضيع على يديكِ، بحيث يكون مواجهًا للأسفل.

- امسكي ذقن الرضيع، وحاولي تحريكه دون عنف.

- اجعلي رأسه في وضعية منخفضة.

- اضغطي على ظهر الرضيع بعدة ضربات خفيفة في منتصف الظهر.

- ازيلي الطعام الذي تسبب في الانسداد.

- اطلبي المساعدة الطبية الطارئة، عند عدم معرفتك كيفية التصرف.

طريقة أخرى لإسعاف الطفل

- اضغطي خمسة ضغطات خفيفة ولكنها مؤثرة في الوقت نفسه باستخدام أصابعك أسفل فمه.

- ضعي إصبعين أسفل خط صدره مباشرة واضغطي، إذا لم يبدأ في التنفس، اطلبي المساعدة الطبية الطارئة، وابدأي في تطبيق الإنعاش القلبي الرئوي.

نصائح لتجنب تعرض الأطفال للشرقة عند الطعام

- قطعي الأطعمة إلى أجزاء صغيرة.

- اتبعي الأوضاع الصحيحة عند الرضاعة الطبيعية، حتى لا يتعرض للشرقان.

- لا تعطيه الأكلات الصلبة مثل المكسرات والفشار

- شجعيه على تناول الطعام ببطء ومضغ الطعام جيدًا.

وأضاف «السيد»، أنه لا يجب على الأم الخبط على ظهر الطفل بشدة، كما يجب حمله باستخدام ساعدك في وضع مواجهًا لأسفل وإعطاءه ربتة خفيفة، ومحاولة إطعامه شيء سائل لتسهيل تمرير الطعام.

احتياطات واجب إتباعها لوقاية الطفل

- لا تتركي الطفل وحيدًا بعيدًا عن عينيك.

- يجب على الأم دومًا أن تبعد الطفل عن المطبخ أو مواضع الأكل والأدوات الحادة.

- لا تدعي الطفل يلعب بالدُمى والألعاب ذات المكونات الصغيرة القابلة للفصل.

- تأكدي من فحص الأرضيات والأرفف على مستوى الأرض للتأكد من عدم وجود أشياء صغيرة.

- إذا كان الطفل كبيرًا بما يكفي لفهم التعليمات الأساسية، فيمكن للوالدين التحدث معه حول مخاطر ابتلاع أشياء دون المضغ.