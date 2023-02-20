أكلات تناسب الصوم الكبير وغنية بالبروتين.. «حضريها في المنزل»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بدأ اليوم، الصوم الكبير لعام 2023، وخلاله تصوم الكنيسة، ما يعرف باسم «الصوم الانقطاعي» من الساعة 12 وحتى غروب الشمس، أو مع انتهاء القداسات بالكنائس الساعة الثالثة أو الخامسة مساءً في بعضها، وتستعد ربات المنزت، لتحضير الوجبات الصيامي، التي تتناسب مع تلك الأجواء والطقوس الدينية، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» أكلات تناسب الصوم الكبير وغنية بالبروتين، حسب ما قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

أكلات صيامي تناسب الصوم الكبير وغنية بالبروتين

- طريقة عمل برجر صيامي

المقادير

- دقيق فول الصويا.

- حمص مسلوق.

- بصل أخضر.

- ملعقتان صوص الباربكيو.

- بصل بودر وثوم بودر.

- زيت.

- ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير

- ضعي كل المكونات واطحنيها جيدًا.

- ضعي الحمص والبصل.

- ضيفي فول الصويا وضعي المياه للعجن.

- ضيفي صوص الباربكيو.

- ضيفي البهارات وشطة وكمون.

- ضيفي الملح حسب الكمية.

- شكلي العجين وضعيه في الفرن حتى ينضج، أو اقليه في ملعقة زيت نباتي صغيرة.

طريقة عمل حواوشي صيامي بالبطاطس

يعد حواوشي البطاطس، أفضل الأكلات الصيامي التي تناسب الصوم الكبير وغنية بالبروتين، ومكوناتها كما يلي:

المقادير

- بصلة مفرومة.

- ملعقة من الثوم المهروس.

- نصف كوب من فول الصويا.

- بطاطس مسلوقة.

- ملعقة من الفلفل الأخضر المفروم.

- نصف كوب من الباذنجان المشوي المفروم.

- نصف كوب من المشروم المفروم.

- حبة طماطم.

- ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودر.

- ملعقة صغيرة من الملح، والفلفل الأسود، والقرفة.

- زبدة أو زيت نباتي.

- خبز بلدي.

طريقة التحضير

- ضيفي كمية فول الصويا إلى البطاطس واخلطيهما معًا حتى تحصلي على خليط ناعم.

- ضيفي مكونات الخضار جميعها على التوالي وقلبيها.

- تبلي المكوّنات بالتوابل والملح والفلفل الأسود.

- ضعي الحشوة في الأرغفة إلى نصفين.

- وزعي فيها كمية مناسبة من الحشوة.

- ادهني الأرغفة بالزبدة أو الزيت النباتي، وحمريها بالفرن.

طريقة عمل بيتزا صيامي بالخضار

- المقادير

- خمسة أكواب دقيق.

- نصف كوب زيت نباتي.

- كوبان ماء دافئ.

- ثلاثة ملاعق كبيرة سكر.

- ملعقتين كبيرة خميرة فورية.

- نصف ملعقة صغيرة ملح.

- الحشو

- كوبان صلصة بيتزا.

- طماطم مقطعة حلقات.

- ثمرة بصل أحمر مقطع حلقات.

- ثمرة فلفل أخضر وألوان.

- ثمرة كوسة مقطعة حلقات رفيعة.

- بهارات.

- ضعي الخميرة والسكر ونصف كوب من الماء وقلبي جيدًا.

- ضعيه في مكان دافئ لمدة ربع ساعة.

- وفي وعاء كبير، ضعي الدقيق والملح والزيت وخليط الخميرة واعجني.

- ضيفي الماء ببطء حتى تتكون لديكِ عجينة متماسكة وطرية.

- غطي الوعاء بكيس بلاستيكي، واتركيه في مكان دافئ لمدة ساعة.

- سخني الفرن عند درجة حرارة 250.

- افردي عجين البيتزا ثم ادهنيه بالصلصة.

- ثم وزعي حلقات الخضار المتنوعة ورشي على الوجه البهارات.

- اتركيه جانبًا وضعي الصواني في الفرن.