توقعات الأبراج اليوم الإثنين 20 فبراير / شباط 2023

ماذا يخبئ الفلك لك اليوم؟ ما هي توقعات برجك اليوم على الصعيد العام وفي الحب وفي العمل؟ ما هي حظوظ برجك اليوم؟ تابعوا القراءة.

1. توقعات برج الحمل اليوم

قد تكون الحقيقة العملية واقعية، ولكن كما تعلم، التوازن هو المفتاح. حقق التوازن في الموقف من خلال إلقاء نظرة جيدة وصادقة على حالتك العاطفية. أدرك ما عليك القيام به للحفاظ على سير العمل بسلاسة.

توقعات برج الحمل اليوم في الحب

ما زلت تجد صعوبة بالغة في محوها تمامًا من حياتك سواء ذاكرتهم أو الحروف والهدايا التي أرسلوها لك، فإن أحد الجوانب الصعبة اليوم يساعدك على فهم أن اهتمامات الحب الجديدة لن تظهر إذا كانت الاهتمامات القديمة لا تزال تطاردك.

توقعات برج الحمل اليوم في العمل

ستقول شيئًا واحدًا، لكن الشخص الذي تتحدث معه سيسمع شيئًا مختلفًا تمامًا. سيتعين عليك تهجئة الأشياء بالحرف لتوضيح وجهة نظرك. لسوء الحظ، سيكون هذا هو الاتجاه للأسابيع الثلاثة ونصف القادمة.

توقعات برج الحمل اليوم في الصحة

قد تشعر أنك واضح تمامًا وحتى متسامح، لكن يبدو أن بعض الأشخاص لا يفهمون ذلك، إذا وجدت نفسك تكبت إحباطاتك، فحاول تخيل نفسك في العالم الذي ترغب في إنشائه، ولا تثبط عزيمتك بسبب عدم كفاءة من حولك.

2. توقعات برج الثور اليوم

هناك طاقات مستقرة اليوم من شأنها أن تجلب نفسًا عمليًا من الهواء النقي إلى أي موقف. خذ خطوة للوراء بعيدًا عن الرياح الدوامة ولاحظ نفسك بداخلك. اعرف كيف تؤثر أفعالك وعواطفك على الآخرين وفكر في تعديل عاداتك وفقًا لذلك.

توقعات برج الثور اليوم في الحب

المشكلة الوحيدة هي أنك تحتاج أيضًا إلى قطع العلاقات مع ارتباط سابق معين كنت مرتبطًا به ارتباطًا وثيقًا. مهمتك اليوم هي تحقيق ذلك حتى تتمكن من المضي قدمًا بضمير حر.

توقعات برج الثور اليوم في العمل

سيتصل بك شخص ما لأهم مقابلة عمل في حياتك ، لكنه ينسى ترك رقم وليس لديك طريقة للحصول على هذا الشخص. قد تكون مثل هذه الحوادث شائعة جدًا خلال الأسابيع الثلاثة ونصف القادمة.

توقعات برج الثور اليوم في الصحة

لا تخف من استخدام ذكائك للمساعدة في استعادة منطقتك. لا يوجد شيء يمنعك من المطالبة بمساحتك، ومع التكوين السماوي اليوم، لا يمكن لأحد أن يلومك على الشعور بالصليب.

3. توقعات برج الجوزاء اليوم

قد لا يكون اليوم مرحًا ومفعمًا بالحيوية كما تريد، خذ خطوة للوراء من الدراما في حياتك ولاحظ عواطفك من وجهة نظر أعلى. اعرف كيف أثرت أفعالك على الآخرين. قم بتقليل الأمور وتقييمها.

توقعات برج الجوزاء اليوم في الحب

لا تسمح لاهتمام الحب الذي يبدو أنه يخنقك بظهور الاهتمام بالاهتمام بمنعك من فعل ما تحتاج إلى القيام به اليوم، فإن الكثير منه يشد أسلوبك في الواقع ويمنعك من التعبير عن طبيعتك الحقيقية الجامحة.

توقعات برج الجوزاء اليوم في العمل

ستواجه معارك صعبة في حربك المستمرة بالأجهزة الإلكترونية خلال الأسابيع الثلاثة ونصف القادمة. من المرجح أن تتعطل أجهزة الكمبيوتر والكاميرات والمركبات كثيرًا أكثر مما تريد. أظهر نفسك.

توقعات برج الجوزاء اليوم في الصحة

ستمنحك جرعة صحية من الخضار الخضراء الطاقة الإضافية التي تحتاجها لمحاربة المشاعر السلبية. لا تيأس يمكنك مساعدة نفسك أكثر مما تعتقد، انتبه جيدًا لنظامك الغذائي اليوم.

4. توقعات برج السرطان اليوم

أنت منضبط جيدًا بشأن وقتك وما هو مطلوب لإنجاز المهمة وكيفية تحقيق أهدافك. عواطفك هادئة ومستقرة بشكل خاص، مما يتيح لك فرصة ملاحظتها وتقييمها من وجهة نظر محايدة.

توقعات برج السرطان اليوم في الحب

تعني محاذاة الكواكب اليوم أن لديك العديد من الفرص اليوم للتألق حقًا، خاصة فيما يتعلق بعلاقة رومانسية جديدة ورائعة. لجعلها أكثر اكتمالا، تحتاج فقط إلى حشد القليل من الحيوية والتألق، وأن تكون لمسة أكثر حزما.

توقعات برج السرطان اليوم في العمل

ستكون المفاوضات المتعلقة بالعمل صعبة خلال الأسابيع الثلاثة ونصف المقبلة. سينشأ الاحتكاك وسيكون من الصعب عليك التوصل إلى أي نوع من التسوية. لا تأخذ أي شيء على محمل شخصي.

توقعات برج السرطان اليوم في الصحة

إذا كنت تشعر بأنك تنزلق للخلف، فحاول زرع حوافرك في سلطة خضراء كبيرة ويفضل أن يكون ذلك مع بعض الأفوكادو فيها، فقد تحاول شرب جالون من الماء للمساعدة في تمهيد الطريق للغد. الماء الدافئ أفضل من البارد.

5. توقعات برج الأسد اليوم

قد تظهر أشياء لتذكيرك بضرورة أن تكون أكثر انضباطًا في أسلوبك. ربما تكون أفكارك وعواطفك أقل سيطرة من المعتاد، لذا خذ هذا الوقت لتركز على الحقيقة وتقيم الحقيقة. اليوم هو يوم جيد للتركيز.

توقعات برج الأسد اليوم في الحب

شخص مهم بالنسبة لك لديه أخبار رائعة لمشاركتها، وهذا يحتاج إلى اهتمامك الفوري لأنه يشركك في فرصة رائعة. شارك حماسك بدلًا من التظاهر بالسخرية التي لا تشعر بها في أعماق قلبك.

توقعات برج الأسد اليوم في العمل

اترك وقتًا إضافيًا للذهاب إلى العمل في الصباح، لن تبدو الكواكب جيدة في السفر قصير المدى. كن مستعدا. تأكد من أن لديك كبلات توصيل تعمل في متناول يدك. أنت أو أي شخص تعرفه ستحتاجهم.

توقعات برج الأسد اليوم في الصحة

الجزر والتفاح والزنجبيل مزيج رائع لتطهير الكلى بالإضافة إلى ذلك، قد ترغب في البقاء بعيدًا عن المعركة في المنزل أو العمل، إذا رأيت حجة أو سوء فهم يتطور، فأخبر نفسك أنه ليس من مسؤوليتك إصلاحها.

6. توقعات برج العذراء اليوم

لكنك الآن بحاجة إلى تثبيت مشاعرك وإدراك أنك تعمل على مستوى جسدي أيضًا. عواطفك مستقرة في الوقت الحالي، مما يمنحك فرصة للتراجع وتقييم الطريقة التي تعاملت بها مع نفسك. تأكد من منح نفسك الاهتمام الذي تستحقه.

توقعات برج العذراء اليوم في الحب

ليس ما تتعلمه هو المهم بقدر ما هو المكان الذي تتعلمه فيه، لأنه قد يكون أن أحد زملائك الطلاب لديه أفكار ومثل متشابهة مع نفسك، كما أنه يحب الطريقة التي تنظر بها إلى حد كبير.

توقعات برج العذراء اليوم في العمل

على الرغم من كونك منهجيًا للغاية، وخطتك موضوعة جيدًا، ستواجه بعض العقبات خلال الأسابيع الثلاثة ونصف القادمة. ستجعل مشكلة التواصل من الصعب عليك العمل بفعالية في مكان العمل. ابذل قصارى جهدك.

توقعات برج العذراء اليوم في الصحة

إذا كنت تشعر بسوء الفهم، فهذا يوم جيد للتعبير عن مشاعرك. إذا كان لديك حبيب، فربما يجب عليك ترك الضوء مضاءً، عندما تقوم بإيقاف تشغيله عادةً، استمتع ببعض المرح مع هذا الشخص.

7. توقعات برج الميزان اليوم

أنت تتحرك للأمام وللأعلى بطبيعتك، وتمضي قدمًا دون التفكير في العواقب. قد تكون اليوم أكثر رصانة من المعتاد. انظر إلى ما نجح في الماضي من حيث الحفاظ على مشاعرك النارية كما هي. حاول ألا تستاء من الماضي ولكن تعلم منه.

توقعات برج الميزان اليوم في الحب

في بعض الأحيان يكون لديك ميل إلى ارتداء ظلال داكنة، باستثناء أنه من حيث الحب والرومانسية تحتاج إلى التفتيح، حيث إن شخصًا ملونًا جدًا على وشك الوصول إلى حياتك. سيرغبون في اصطحابك بعيدًا في مغامرة كن مستعدًا.

توقعات برج الميزان اليوم في العمل

امتنع عن شراء أي أدوات إلكترونية جديدة لمكتبك خلال الأسابيع الثلاثة ونصف المقبلة. كل ما تشتريه الآن من المرجح أن تواجه أعطال ميكانيكية خطيرة في وقت لاحق. إذا كان عليك شراء شيء ما فاحصل على ضمان جيد.

توقعات برج الميزان اليوم في الصحة

استمر في اتباع نظام التمرين، لا يمكن القضاء على الشعور بالرغبة التي لم تتحقق إلا من خلال معاملة نفسك بعناية فائقة واستخدام الوعي الذاتي. حاول أيضًا الحد من تناول السكر في الصباح.

8. توقعات برج العقرب اليوم

من خلاله إجراء تقييمات واعية لحالتك العاطفية. ثق في غرائزك وقم بوضع خطط واقعية للمستقبل. أنت منضبط بشكل خاص اليوم، ولديك إحساس قوي بماهية أهدافك وغاياتك. استخدم هذه الطاقة الأرضية لإنجاز الأمور.

توقعات برج العقرب اليوم في الحب

حاول أن تكون أكثر حزمًا مع شريكك، بدلاً من مجرد الربط والمضي قدمًا في أي مكان يقترحه. ستستفيد من الالتقاء بأصدقائك والمشاركة في الأنشطة التي يتم إنشاؤها من داخل نفسك.

توقعات برج العقرب اليوم في العمل

سيكون سوء فهم العمل أمرًا شائعًا خلال الأسابيع الثلاثة والنصف القادمة. سيكون من الصعب الوصول إلى الأشخاص بالطريقة التي تريدها. ابذل قصارى جهدك للحفاظ على موقف إيجابي. روح الدعابة هي العنصر الأساسي.

توقعات برج العقرب اليوم في الصحة

لن تواجه مشكلة في شد حزامك وإبقاء أنفك على حجر الشحذ. إنه الوقت المناسب لإحراز تقدم في نظامك الغذائي أو نظامك الرياضي. إذا كانت هناك بعض القراءة التي كنت تنوي القيام بها فهذه الليلة هي الليلة.

9. توقعات برج القوس اليوم

استخدم الطاقة الأرضية في اليوم لإنجاز الأمور. لديك يداك مليئة بالعديد من المهام، لذا اجلس وأكملها. تهدئة جهازك العصبي وتوازن بين مشاعرك المحمومة. خفف من الكافيين.

توقعات برج القوس اليوم في الحب

يشجعك الجو العام المواتي على أخذ زمام المبادرة في علاقة معينة، بدلاً من السماح لشخص ما بأخذها في اتجاه غير مناسب. أنت تعرف ما تريد حتى لو لم تعترف به بالفعل، واليوم لديك فرصة ذهبية لإخبارهم، وكذلك تحقيق رغباتك.

توقعات برج القوس اليوم في العمل

خلال الأسابيع الثلاثة والنصف القادمة، لن تبدو الكواكب جيدة في السفر قصير المدى. كن مستعدا. تأكد من أن لديك كبلات توصيل تعمل في متناول يدك. أنت أو أي شخص تعرفه ستحتاجهم.

توقعات برج القوس اليوم في الصحة

هل أنت مستعد لتحمل الرفض أو النقد الذي قد تواجهه، في بعض الأحيان يكون من الأفضل أن تحتفظ بأفكارك لنفسك وتغذيها حتى يحين وقت التحدث معك بلا شك. اشرب بعض الشاي الأخضر وتنفس بعمق.

10. توقعات برج الجدي اليوم

تراجع عن الدراما التي تنشئها وقيّم حالتك الداخلية. هل تخدع نفسك بالتفكير في أن كل شيء على ما يرام في حين أنه ليس كذلك حقًا، كن صريحًا مع الحقائق الأسمى وأعد نفسك إلى الواقع. اكتب أفكارك.

توقعات برج الجدي اليوم في الحب

كان الشخص الذي تريد بشدة موجودًا في قائمة النتائج الخاصة بك لبعض الوقت الآن. لكن اليوم صفاتك الجذابة والمغناطيسية متوفرة بكثرة، لذلك بالتأكيد لن ترغب في تفويت هذه الفرصة الذهبية للقيام بغزو كبير.

توقعات برج الجدي اليوم في العمل

خلال الأسابيع الثلاثة والنصف القادمة، سيكون من المهم بالنسبة لك العودة والتفكير في آخر الأحداث المهنية. ستكون المراجعة والنظر إلى الوراء أكثر قيمة من محاولة التطلع إلى الأمام. يمكنك تعلم الكثير من ماضيك.

توقعات برج الجدي اليوم في الصحة

اشرب الكثير من الماء من أجل الشعور بالشبع، وتناول طعامًا خفيفًا حتى تحصل على الكثير من الطاقة الطبيعية، وابتعد عن الملح الزائد والأطعمة الدهنية. ستعود طاقتك وقيادتك في الأيام القادمة.

11. توقعات برج الدلو اليوم

استخدم الطاقة الواقعية لتقييم مشاعرك والنظر بصدق إلى علاقاتك. ربما تحتاج إلى أخبار بعض الأشخاص أن أقوالهم أو أفعالهم ليست على ما يرام، أنجز الأشياء. اعتن بالمهمات وتحقق من العناصر الموجودة في قائمتك.

توقعات برج الدلو اليوم في الحب

الشرارة قد تكون مفقودة ويبدو أن لديك القليل جدًا من الأشياء المشتركة في الوقت الحالي. ما قد يمنعك من المضي قدمًا، هو الكمية الهائلة من الطاقة المطلوبة. ومع ذلك يعد هذا وقتًا جيدًا مثل أي وقت للبدء.

توقعات برج الدلو اليوم في العمل

عقلك دائمًا في دوامة، ولكن خلال الأسابيع الثلاثة والنصف القادمة، سيكون أكثر من المعتاد. قد تشعر في بعض النواحي وكأنك تتحرك للخلف بدلاً من الأمام. هذا ما كنت أتوقعه. لفة مع كل ما يأتي في طريقك.

توقعات برج الدلو اليوم في الصحة

إذا كنت تصر على خوض معركة الإرادات اليوم، فاجعلها مع رغبتك في تناول الآيس كريم وليس مع شخص تهتم لأمره، أن تكون منتصرًا يعني مقاومة الرغبة في القيام بأشياء صغيرة مدمرة للذات ستندم عليها غدًا.

12. توقعات برج الحوت اليوم

يتيح لك الوقوف وتقييم حالتك الداخلية الحقيقية. هل أعطيت نفسك الاهتمام الذي تستحقه، هذا يومك. إنجاز الأمور. يمكنك إنجاز الكثير باستخدام هذه الطاقة النجمية، لذا قفز إليها.

توقعات برج الحوت اليوم في الحب

قد يظهر في حياتك مرة أخرى اليوم. سواء قابلتهم في حفلة، أو من خلال لقاء فرصة أخرى، ستندهش بالتأكيد من مدى تغيرهم. قد تكون هذه بداية فصل جديد في علاقتكما يمكن أن يكون مفيدًا جدًا لكليكما.

توقعات برج الحوت اليوم في العمل

من المهم للغاية الامتناع عن توقيع أي عقود خلال الأسابيع الثلاثة والنصف القادمة. كل ما توافق عليه من المحتمل أن يكون باطلاً بطريقة ما. لن ينتهي العقد بالطريقة التي توقعتها. سوف ينتج عن ذلك مضاعفات.

توقعات برج الحوت اليوم في الصحة

يمكن تقليل أي عدم القدرة على التنبؤ عن طريق زيادة تناولك للأطعمة الغنية باليود، عشب البحر والخيار من بينها. ربما الليلة هي الليلة لتنغمس في السوشي المفضل لديك.

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