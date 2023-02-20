تنانير الدنيم الماكسي تغزو ربيع 2023

تحت شعار الموضة المريحة والعملية، أعاد المصممون العالميون قماش الدنيم تحت الأضواء؛ فتفننت الدور العريقة ضمن أسابيع الموضة لربيع 2023 بأزياء من الدنيم بمختلف الألوان والخامات، وشهدنا فساتين الدنيم بخامات رقيقة، تُنسق مع الكاب للمناسبات المهمة في الأعراس والمهرجانات السينمائية والدولية.



كما ذهب البعض إلى حد إدخال أقمشة وخامات مختلفة، وحتى إلى معالجة القماش وتطويعه ليناسب السهرات المسائية؛ فالموضة يجب أن تشعر المرأة بالثقة والراحة في آنٍ معاً. أعادتنا موضة الربيع القادم إلى حقبة السبعينيات من القرن الماضي، ولكن بصورة أجمل، صحيح أن تنانير الدنيم انتشرت في التسعينيات أيضاً، ولكن تشكيلات ربيع/صيف 2023 في هذا العام أتت مختلفةً عن تنانير الجينز التي رأيناها في السابق، وحتى في أزياء ستريت ستايل التي طبعت أسابيع الموضة.

إنه الدنيم كما لم تريه من قبل؛ فلقد اعتدنا السراويل والتنانير القصيرة، ولكننا لم نعتد رؤية أزياء من الدنيم بقصة ماكسي، وخاصة منها التنانير الطويلة التي تتراوح بين طابع البوهو شيك بقصاتها الفضفاضة والتنانير غير المتجانسة القصة بأطراف غير متساوية، أو تلك التي تترافق مع سراويل «Baggy» أو أوفرسايزد. ولكن ما لفتنا أكثر من قبل، ذهاب بعض المصممين إلى صياغة الدنيم بقماش رقيق، وتطويعه على شكل كروب تنسق مع تنورة من الكريب أو على شكل فستان ميني مع كاب من الكريب الطويل الأصفر، أو اعتماد الكروب من الدنيم مع تنورة طويلة لجعلها مناسبةً للسجادة الحمراء الرسمية؛ فلقد صممت دار بالمان »Balmain» ضمن مجموعة ريزورت 2023 التوب الميتاليكية الذهبية، مع سروال حريمي من الدنيم الباهت الواسع المزموم عند الكاحل، ويترافق مع تنورة قصيرة مفتوحة الجانب من الدنيم الباهت. وانتعلت العارضة مع هذا اللوك الحذاء البلاتفورم المدبب الأسود.

بالمان «Balmain»



بدورها نفذت دار واي بروجكت «Y Project» الفستان من الدنيم بقصة غير متجانسة الأطراف، مع سترة الدراجين «Biker» ضيقة من الدنيم الأسود المطبع والمعالج؛ لتكون خامته رقيقة، وتم تنسيقه مع سروال ضيق من الدنيم الأسود، وانتعلت العارضة مع الزي جزمة عالية من الدنيم لإضفاء إطلالة عصرية تناسب هواة الإطلالات الغريبة والعصرية.

وقد برع بعض المصممين بصيحة اللايرز «Layers»؛ فاستعانوا بالقمصان مع الكاب أو البونشو، واعتمدوا تنانير الجينز المقطعة أو المقصوصة عامودياً مع أحزمة جلدية تُعقد عند الخصر. واختارت العارضة مع هذا اللوك القميص الأبيض المزدان بأزرار ذهبية، وانتعلت حذاء «Ankle Boots» من الجلد اللامع البني القصير.

بينما ذهب البعض الآخر منها ماركة ديزل «Diesel» إلى حد تنفيذ تاييرات ممزقة الأطراف، على شكل شراريب من قماش الدنيم ونسقوها مع جزمات عالية من الدنيم. ويمكنك إما انتعال كعب عال أو حتى أي حذاء رياضي تمتلكينه في خزانتك؛ فالأمر يعتمد على ما ترتاحين فيه.

ديزل «Diesel»

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