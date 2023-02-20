ممرضة أمريكية حولت ملخصات الكلية لـ«بيزنس».. ربحت منه ملايين الدولارات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تتخيل الممرضة الثلاثينية ستيفاني بيجز، أنّ أوراقها القديمة التي كانت تدون بها أهم المعلومات التي جنتها طوال سنوات دراستها في كلية التمريض ستصبح فيما بعد ذات أهمية أكبر من عملها نفسه، فتلك الكتب والمذكرات التي لخصت اجتهادها عادت إليها بملايين الدولارات خلال 3 أعوام فقط، لتصبح فيما بعد ضمن قائمة فوربس 30 تحت سن الـ30 في أمريكا الشمالية 2023 لإنجازاتها، وفقاً لموقع «فوكس نيوز»

مذكرات «ستيفاني» أصبحت كنزها المدفون

قضت ستيفاني بيجز قرابة الـ5 سنوات وهي تدرس في كلية التمريض بإحدى الجامعات الأمريكية، دونت خلالها آلاف المذكرات العلمية، التي عكست اجتهادها ومعرفتها بالمهنة التي تمارسها الآن، وخلال ترتيب شقتها بعد التخرج مباشرة، وجدت كم كبير منهم قررت التخلص منهم بطريقة آمنه وصديقة للبيئة وعرضهم للبيع مع بداية جائحة كورونا، قائلة «بدأت في بيع ملاحظاتي عندما تخرجت من مدرسة التمريض، كنت أدرس لامتحان المجالس، ما نسميه NCLEX للتمريض، وكان ذلك عندما حدث الوباء لذلك لم يكن لدي أحد لأدرس معه، حاولت أن أعلم نفسي واحصل مذاكرتي بتسجيل كل الملاحظات العلمية، وعندما نشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي أحب الناس ذلك»

مليوني دولار ثمن المذكرات

لم يكن نتيجة نجاح الممرضة ستيفاني بيجز الانضمام إلى قائمة فوربس 30 تحت 30 في أمريكا الشمالية 2023 لإنجازاتها فقط، بل إنها جنت من وراء مذكراتها التي مازالت تبيعهم حتى الآن وتصنع الأخريات أكثر من مليوني دولار في أقل من 3 أعوام،«لقد طلبوا شراء أوراق الدراسة الخاصة بي، وبعد ذلك قمت بإنشاء متجر انتشر بسرعة كبيرة، كنت أساعد الطلاب في امتحان البورد، بالإضافة إلى الاختبارات في مدرسة التمريض».

بدأت ستيفاني في بيع أوراقها النقدية في يونيو 2020، وتجاوزت أرباحها مليوني دولار في العام الماضي فقط، إذ كانت تبيع أوراق دراستها من متجرها على الإنترنت، بسعر معقول يبلغ 2 دولارًا لكل ورقة، أو أوراق خاصة بالفصل مقابل 30 دولارًا إلى 40 دولارًا، أو «حزمة عملاقة» تغطي غالبية موضوعات كلية التمريض مقابل 150 دولارًا.

تستطرد الممرضة الثلاثينية «إذا اشتريت ورقة دراسية واحدة فقط عن حالة طبية واحدة، فستكون قيمتها 2 دولار لكل ورقة، ثم أبيعها في حزم من فئات محددة، لذا حزمة طب الأطفال، وحزمة الرعاية الحرجة، تتراوح ما بين 30 إلى 40 دولارًا، وهذا يشمل 50 إلى 60 حالات طبية أخرى».