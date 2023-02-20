حيل بسطية لتنظيف المنزل بدون مجهود.. اعرفي الروتين اليومي والأسبوعي

القاهرة - سمر حسين - ماما

تنظيف المنزل من أهم المهام التي يجب أن تداوم عليها ربات البيوت، خاصة الأمهات ممن لديهم أطفالًا رُضع، يحبون في المنزل طوال الوقت، لذلك تحتاج تلك الأمهات إلى جدول لترتيب المنزل، ومعرفة طريقة تنظيفه بشكل منتظم ومستمر، وهي خطوات بسيطة يمكنها إتباعها يوميًا حتى لا تعاني من إتساخ منزلها، وفي التقرير التالي يقدم «هن» قواعد لتنظيف المنزل بكل سهولة وفقًا لموقع «clean my space».

قواعد تنظيف المنزل

- يجب قبل بدء الترويق، هو التنظيم في أن يكون لكل شيء مكان، فبطبيعة الحال فإن لكل شيء مكان معين، وإذا لم يكن له مكان فهذا يعنى أنه لا يوجد أهمية له، فيمكنك الاستغناء عنه.

- ترتيب الغرفة والفراش كل يوم، وتنظيف الغرف بالترتيب، رتبي السرائر، واستبدلي الملاءة المتسخة بأخرى نظيفة، وعطري الغرف بمعطر، وقومي بإغلاقها جيدًا بعد أن تأخذ قسطًا من الهواء النقي ودخول الشمس إليها.

- تنظيف المطبخ، فإن الحفاظ على نظافة المطبخ يعتبر من الأولويات لذا يجب على ربة المنزل أن تحرص على نظافته بشكل دورى بعد كل الطعام.

- على الجميع المشاركة في نظافة المنزل، لأن الاهتمام بالمنزل مسؤولية أفراد البيت.

تنظيف البيت يومي وأسبوعي

- عمل جدول تنظيف يومي وأسبوعي وشهري للمنزل، أولًا جدول التنظيف اليومي يعتمد على غسل الأواني في المطبخ يوميًا، وترتيب المنزل في دقائق قليلة.

- تخصيص فرز الكتب بالإضافة إلى الأوراق المتواجدة على الطاولات، وتخلصي من الأوراق غير المهمة.

- مسح الأرضيات بالمنظفات الآمنة لأطفالك.

- إفراغ صناديق القمامة أولًا بأول.

- تنظيف الثلاجة بالإضافة إلى فحص كل محتوياتها والتخلص من الطعام الفاسد.

- تنظيف الحمام بشكل كامل بالإضافة إلى تغيير المناشف.

- رتبي خزانات الأدوية، والتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، بالإضافة لترتيب خزانة الملابس.

- نظفي كل الأماكن التي يتم الوصول إليها بصعوبة مثل خلف الثلاجة أو خلف الغسالة أو الأساس.

- نظفي السجاد بشكل جيد وقومي بتخزينه واستخدام سجاد أخر.

- اغسلي النوافذ من الداخل والخارج.