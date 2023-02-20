نصائح لاختيار أنسب الملابس أثناء فترة الحمل.. «احرصي على ارتداء الأقمشة الطبيعية»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تملأ الفرحة كل سيدة عند معرفتها بخبر حملها الأول، فتبدأ تستعد له وتعتني بصحتها، لتغذية جنينها بشكل صحيح وخروجه بصحة جيدة، فتلاحظ في فترة جملها تغير جذري في شكل جسمها، مما يجعلها بحاجة إلى ارتداء ملابس تناسبها وتكون مريحة لها، وفي السطور القادمة سنوفر لكِ بعض النصائح لاخيار ملابسك أثناء فترة حملك حسب ما نشر على موقع «Parenting Firstcry».

اختيار ملابس الحمل

أثناء فترة الحمل يكون الجسم في حالة استعداد للتغيرات الهرمونية التي ستصيبة ويعد الزيادة في الوزن وإنتفاخ البطن من أبرزها، ويمكن أن يتسبب ارتدائها لملابس غير مريحة للغثيان والقيء، فيجب عليك اختيار الملابس في تلك الفترة حسب الأتي، يفضل ارتداء الملابس الفضفاضة والتي تسمح بمرور الهواء في فصل الصيف وتساعد الأقمشة القطنية على ذلك، وارتداء الصوف في فصل الشتاء ليساعدك على الدفء بشكل جيد، واحرصي على أن تكون ملابسك التي ترتديها نظيفة، وتأكدي أن الأقمشة التي ترتديها طبيعية، وليست مواد تركيبية.

يزداد حجم الخصر مع التقدم في شهور الحمل، ولذلك يجب عليك ارتداء الملابس التي توفر مساحة لبطنك المتنامية، فاحرصي عند شرائك للملابس أثناء حملك على اختيار ملابس الحوامل للتناسب مع شكل جسمك، كما تأكدي عند شرائك للبناطيل والتنانير أن يكون مضاف إليها رباط، لأنه سيكون أكثر راحة على خصرك بدلًا من الحزام والسحاب، يعد الذهاب للحمام بشكل مستمر وكثير أمر شائع أثناء حملك، فيفضل طوال فترة الحمل ارتداء الفساتين والتنانير أكثر لأنها ستسهل عليك دخولك المتكررة للحمام.

لا تضعي تفكيرك في اختيار الملابس العصرية والأنيقة واهتمي بأن تكون مريحة بالنسبة لك، فيمكنك ارتداء الملابس المطاطية لكن تأكدي من أنها ليست ضيقة عليك، احرصي على ارتداء أحذية بدون كعب أو ذو كعب منخفص.