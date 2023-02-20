موضة الكروكس لحفلات الزفاف.. مليان أحجار كريمة وسعره أكثر من 5000 جنيه «صور»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يبدو أن كل شخص لديه رأي بشأن الكروكس «Crocs» ، خاصةً عندما يتعلق الأمر بارتدائه في يوم زفافهم، فالـ Crocs ظهر لأول مرة على الساحة في عام 2002 ، بعدما ظهرت به العديد من الفنانات العالميات، إلا أنالأمر بات متداولًا، واليوم قررت بعض الفتيات الاستعانة بالكروكس لارتدائه في حفلات زفافهن، لكي تستطيع كلًا منها الحركة دون ألم أو قيود.

كروكس الزفاف يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

ومؤخرًا قررت بعض الفتيات اللجوء لارتداء كروكس بالزفاف بدلًا من الأحذية التقليدية، إذ إنه يجعلهم أكثر راحة عند التحرك، ومشاركة أصدقائهم الرقص والغنا، وفقًا لما ذكرته «mirror».

جدل حول ارتداء الكروكس بالزفاف

جدل كبير اندلع حول ما إذا كان الكروكس مقبول في حفل الزفاف، من خلال منشور على «فيسبوك» نحو على أفكار الزفاف، فسأل أحد الأشخاص: «كروكس الزفاف؟ نعم أم لا ؟!»

إذ أثار السؤال البسيط جدلاً محتدمًا بين أولئك الذين يعشقون ارتداء الكروكس، وأولئك الذين لا يستطيعون التفكير فيه، فرد أحد الأشخاص قائلًا: «لم يعد هناك فصل دراسي للناس بحسب ما يرتدوه، الأمر كله يتعلق بالراحة»، ورد الأخير: «أنا أكره القليل من الأشياء في الحياة لكن كروكس على رأس قائمتي»

واختتم الأخير: « كان بإمكانهم ارتداء صندل أو حذاء جميل مسطح، فأنا آمل أن العروس لا ترتدي Crocs مثل هذا».

وعلى الرغم من رفض الكثير لارتداء اعروس للكروكس بحفل زفافها، جادل بعض الناس بأن الراحة هي المفتاح في حفل الزفا ، خاصة وأن كان الاختيار الشخصي للعروس وحفلة الزفاف، فكتب أحدهم: «أنا أصوت بنعم. الأقدام السعيدة المريحة تعني وصيفات الشرف السعيدة، فغالبًا ما أرى بنات يرقصن حافي القدمين لأنهن لا يتحملن ألم أحذيتهن»، وتابع الأخير مستنكرًا: «لماذا؟ تؤذي نفسك لتبدو بمظهر جيد للنساء الأخريات اللواتي يؤذيان أقدامهن وركبتيهن وظهرهن وأعناقهن بأحذية غير مريحة».

قال أحدهم: «إنه حفل زفافك أنت، إذا كنت تريد الكروكس ارتديه فهو مريح».

سعر كروكس الزفاف

لم تتوقف العرائس أو الفتيات اللاتي اختارن الـ «Croc» على الأشكال التقليدية منه فحسب، بل باتوا يمزجوه بالأحجار الكريمة وغيرها من الإكسسوارات لتحسين المظهر.

وجاء سعره على موقع بيعه «etsy» مقابل 15,429 روبيه هندية، بما يعادل 5681 جنيه مصري.