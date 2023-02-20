الامارات | بعد غياب طويل.. القطار الليلي بين هامبورغ واستوكهولم يعود الليلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد 28 عاماً من الانقطاع، سيكون هناك قطار ليلي مباشر بين مدينة هامبورغ بشمال ألمانيا واستوكهولم. وأعلنت شركة السكك الحديدية السويدية أن القطار الأول لخط السكك الحديدية الليلي الأوروبي الجديد سينطلق الليلة من محطة هامبورغ - ألتونا إلى محطة استوكهولم المركزية.

وأضافت الشركة أن من المقرر تسيير سبع رحلات أسبوعياً في الاتجاهين، وأشارت إلى أن مدة الرحلة تستغرق 12 ساعة.

ومن المقرر توسيع نطاق الرحلة لتصل إلى برلين اعتباراً من 31 مارس المقبل، وسيقف القطار حيئنذ في محطة هامبورغ الرئيسة، بدلاً من محطة ألتونا.

وحسب الشركة، يتم التفاوض بشأن توفير عروض أخرى من السكك الحديدية السويدية على السكك الحديدية الألمانية حالياً، موضحة أنه يتم دعم توسيع نطاق رحلات السكك الحديدية في السويد من مصادر دعم حكومية.