«نسمة» عشقت الأمثال الشعبية وتجهزها لرمضان 2023 بـ«ستي قالت لي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الأمثال الشعبية المصرية علم واسع ولا ينته فضول البحث فيها والقراءة عنها والتعمق فيها، وتطورت مع البعض لتكون هوسًا فاهتموا بدراستها، ومن ضمنهم نسمة مدحت، التي رغم دراستها الإعلامية إلا أن الأمثال الشعبية شغفتها حبًا، واتجهت للبحث فيها إرضاءً لعشقها في البداية حتى تطور الأمر وصارت مرجعًا لمعانيها وأهميتها.

حب نسمة للأمثال الشعبية

اهتمت «نسمة» أن تدرس الأمثال الشعبية والحكايات التراثية وأصلها، بهدف نقلها للمجتمع في صورة بسيطة، فقالت لـ«الوطن»: «بعد تخرجي في الكلية، قدمت العديد من البرامج في الراديو، والفيديوهات المختلفة، ثم قررت منذ عام 2019، الحكي عن التراث والكلمات المتداولة وأصلها والحودايت»، وذلك لأن الأمثال صورة المجتمع.

كتب للأمثال الشعبية

«كتبت كتابين، الأول باسم «إللي اسمه إيه»، ونُشر في عام 2020، ويتحدث عن الجيل القديم من الثمانينات والتسعينات، والمشاكل التي تواجههم والعلاقات مع الأهل والأولاد، وأصل الحكي، وفي عام 2022 طرحت كتاب أخر وهو «أصل المثل»، وتضمن الكثير من الحواديت، بالإضافة إلى أكثر من مئة مثل وكلمة متداولة وأصلهم»، كان لذلك الكتب الفضل في معرفة العديد من الكلمات التي يتداولها المصريين.

مشروعها لرمضان 2023

كما قامت بتقديم سلسلة من الفيديوهات عبر السوشيال ميديا، مثل «بيقولوا»، و«ألف ليلة وليلة»، وقدمت رمضان العام الماضي، «ستي قالت لي» وهو عبارة عن جلسات الحكي للأمثال الشعبية في أماكن مختلفة، بالإضافة إلى دخولها العديد من جلسات الحكي، وما تقدمه رمضان القادم فوازير رمضان 2023، ضمن «ستي قالت لي»، بالإضافة إلى أن ألقت مبادرة إعادة إحياء التراث الشعبي عن طريق كتاب أصل المثل الشعبي 100 كلمة متداولة ومثل شعبي.

خُطى «نسمة» وحب الجمهور

وتزايد اهتمام الجمهور بموضوعات نسمة في الأمثال الشعبية وحب القصص والحكايات، حتى أصبحت ضمن فقرة ثابتة في برنامج «4 شارع شريف» مع الإعلامي «شريف مدكور»، على شاشة قناة «الحياة» كل يوم سبت، وتحكي عن الأمثال الشعبية المختلفة في الموروث الشعبي واللبس التراثي والتقاليد، والعادات التراثية المختلفة.