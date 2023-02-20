5 نصائح للتخلص من دهون أسفل الذقن.. حافظي على مظهرك الجذاب

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

دهون أسفل الذقن أو ما تعرف بالذقن المزدوج، تعد إحدى الأمور الشائعة التي يعاني منها الكثير من الأشخاص بمختلف أنحاء العالم، والتي عادة ما ترتبط بزيادة الوزن، لكن على الرغم من ذلك، إلا أنه هناك بعد الفئات التي تعاني منها دون تعرضها للسمنة.

ووفق ما قدمت صحيفة «تايمز» الهندية، هناك عدد من التمرينات التي تساهم في التخلص من دهون أسفل الذقن، في حال المواظبة عليها بصورة مستمرة، والتي تتمثل في كل من:

1- تناول نظام صحي

يساهم تناول نظام غذائي صحي في تقليل ظهور دهون الذقن، وذلك من خلال التركيز على تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات والألياف، التي تحتوي على كميات قليلة من السكر والدهون المشبعة.

2- ممارسة التمرينات الرياضية

يمكن للتمرينات الرياضية المساهمة أيضًا في تقوية كل من عضلات الرقبة والفك، ما يؤدي إلى تقليل دهون منطقة أسفل الذقن.

3- ممارسة تمارين شد الذقن

كما تساهم تمارين شد الذقن في التخلص من ظهور دهون تلك المنطقة بشكل فعال وملحوظ أيضًا.

4- النوم برأس مرفوعة

قد لا يفضل الكثير من الأشخاص على النوم برأس مرفوعة، لكنها تعد من الخطوات التي تساهم في ظهور دهون الذقن.

5- الحفاظ على رطوبة الجسم

لشرب الماء بكميات وفيرة بصورة يومية العديد من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم دائمًا، حيث يأتي من بين أبرز فوائدها، هو التقليل من تكون الدهون أسفل الذقن أيضًا.