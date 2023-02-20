5 علاجات منزلية تساعد في لمعان بشرتك.. «مش هتحتاجي هايلايتر»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

في بعض الأحيان قد يكون من الصعب الحصول على البشرة التي تريديها، خاصة البشرة المتوهجة واللامعة، فيمكن رؤية لمعان أو توهج طبيعي في بعض الأشخاص ذوي البشرة السليمة، كما يمكن لمعظم الناس الحفاظ على البشرة صحية، فالجلد الصحي ليس مرادفًا للبشرة المثالية، لأن الجلد المثالي لا يمكن تحقيقه، فيمكن أن يكون للبشرة السليمة مسام مرئية وخطوط دقيقة وتجاعيد ووحمات وعيوب عرضية.

وتبحث العديد من الفتيات علن عدة علاجات منزلية للظهور ببشرة لامعة ومتوهجة، والتي يمكن تحقيقها من خلال عدة مكونات طبيعية وغير مُضرة.

وفي السطور التالية، يرصد «هُن» علاجات منزلية تساعد في لمعان بشرتك وتوهجها، وفقًا لموقع «boldsky»

1. الصبار

استخدام الصبار يوميًا بعد غسل وجهك قد يمنح بشرتك توهجًا صحيًا؛ إذ أن له خصائص علاجية ويعزز نمو الخلايا الجديدة، كما يعمل على تلطيف وترطيب البشرة وتلطيفها دون انسداد المسام

اختبرها أولا عن طريق فرك كمية صغيرة على ساعدك. إذا لم يسبب أي رد فعل خلال 24 ساعة، فيجب أن يكون آمنًا للاستخدام.

2. زيت جوز الهند

البكر على الرغم من خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، إلا أن زيت جوز الهند قد لا يعمل مع جميع أنواع البشرة.

ضعي كمية صغيرة من زيت جوز الهند على وجهك واتركيها لبضع دقائق قبل شطفه بمنظفك العادي.

3. الكركم

يشتهر الكركم بخصائصه المضادة للبكتيريا، إذ يمنح بشرتك توهجًا رائعًا، ويحتوي على الكركمين، وهو مركب مضاد للالتهابات يقلل من الانتفاخ، بالإضافة إلى تعزيز توهج بشرتك، وتجديد نضارتها

اخلطي نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع كوب دقيق، ثم ضيفي ما يكفي من الحليب والماء واخلطيهم جيدًا لتشكيل عجينة ناعمة.

ضيفي بضع قطرات من ماء الورد واخلطيهم جيدًا مرة أخرى، ثم ضعيه على وجهك ورقبتك واتركيه يجف لمدة 15 دقيقة قبل الشطف.

4. الموز

تستفيد بشرتنا من الموز لاحتوائه على البوتاسيوم والفيتامينات A و B التي تعمل على ترطيب وترطيب بشرتنا، كما أنه يحتوي على خصائص قوية مضادة للشيخوخة تساعد على منع الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

فقط ضعي قناع الموز عن طريق هرس الثمرة ووضعيها على وجهك واتركيها لمدة من 15 إلى 20 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

5. الزعفران

باعتباره عُشب مفتحًا طبيعيًا، يعتبر الزعفران ممتازًا للبشرة، وفعال في علاج حب الشباب والعيوب والرؤوس السوداء، فهو يجعل البشرة ناعمة ويقلل من ظهور الهالات السوداء.

فقط ضعي القليل من الزعفران على الماء لمدة خمس دقائق ثم ضيفي الحليب أو العسل أو الكركم لأنواع مختلفة من أقنعة الوجه.

اتركيه لمدة 5 إلى 10 دقائق، ثم اغسليه بالماء البارد واتركيه حتى يجف.