الامارات | «مؤسسة كلمات» تحتفل بشهر التعليم الدامج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت مبادرة «أرى» التابعة لـ«مؤسسة كلمات» بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ومستشفى الأسنان الجامعي في الشارقة ورشة عمل في مدرسة النوف بالشارقة، احتفالاً بشهر التعليم الدامج بهدف ترسيخ مفهوم الشمولية وأهميتها وتمكين الأطفال ذوي الإعاقات البصرية وغيرها ضمن البيئة المدرسية.

وشارك الأطفال المكفوفون وضعاف البصر في الورشة إلى جانب أقرانهم المبصرين والأطفال ذوي القدرات الجسدية الخاصة والمتوحدين وذوي صعوبات التعلم.

وتضمنت الورشة العديد من الأنشطة، ومن بينها جلسة توعوية مرحة مع مجموعة من أطباء أسنان مستشفى الأسنان الجامعي بالشارقة للتوعية بأهمية صحة الأسنان والمحافظة على نظافتها، تلتها فحوص مجانية وتوزيع هدايا في عيادة المستشفى المتنقلة.

ويُعد التعليم الدامج جزءاً أساسياً من النظام التعليمي الصحي، إذ يسمح للمدارس بتطوير الأنظمة والفصول الدراسية والبرامج والأنشطة لخدمة الطلاب من أصحاب الهمم، ويكمّل رؤية ورسالة «مؤسسة كلمات» التي تسعى إلى دعم حق كل طفل في الوصول إلى موارد المعرفة والتعلم والتطور والاندماج في المجتمع.