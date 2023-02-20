الامارات | فواكه تنشط حرق الدهون في الجسم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الاتحادي للتغذية بأن الفواكه تندرج بشكل عام ضمن الأغذية المناسبة للحمية الغذائية؛ لأنها قليلة السعرات الحرارية من ناحية، وتزخر بالفيتامينات والمعادن من ناحية أخرى، ولكن بشرط اختيار الأنواع قليلة السكر.

وأوضح أن الفواكه المناسبة للحمية الغذائية لاحتوائها على القليل من الفركتوز فتتمثل في التوت الأزرق والفراولة والأفوكادو والبابايا والفواكه الحمضية كالبرتقال.

وتحتوي فاكهة البابايا على إنزيم «باباين»، الذي يعمل على تنشيط عملية حرق الدهون وتحسين عملية امتصاص البروتين، بينما يحتوي التوت الأزرق على البوليفينولات، التي تتمتع بتأثير إيجابي على حرق الدهون والسكر. أما الأفوكادو فيمد الجسم بدهون صحية ومعادن وفيتامينات مهمة كالبوتاسيوم والمغنيسيوم والنحاس وفيتامين B وفيتامين C وفيتامين E وفيتامين K1.

بينما الفواكه الغنية بالسكر، مثل العنب والموز والمانجو والكريز والتين، تحتوي على نسبة عالية مما يعرف بسكر الفاكهة أو الفركتوز، الذي يؤدي إلى البدانة؛ لأن الكبد يقوم بتحويل الفركتوز الزائد إلى دهون ويحتفظ به.

الفواكه تندرج بشكل عام ضمن الأغذية المناسبة للحمية الغذائية.