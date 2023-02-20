الامارات | «الخُناق الكاذب».. الأطفال الفئة الأكثر عرضة للإصابة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُشكل الأطفال الصغار والرضع الفئة الأكثر عُرضة للإصابة بمرض «الخُناق الكاذب»، وهو التهاب يصيب الحنجرة بسبب تورم الأغشية المخاطية، حسب الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين، التي شددت على أن هذا التورم يمكن أن يمتد من الأحبال الصوتية ليصل إلى القصبة الهوائية.

وأوضحت أن نوبات الخُناق الكاذب، التي تظهر في صورة سعال شديد وضيق في التنفس، تحدث بشكل خاص في فصلي الخريف والشتاء، لاسيما خلال فترات الليل أو في الساعات الأولى من الصباح.

ولعلاج نوبات الخناق الكاذب البسيطة، ينبغي أن يستنشق الأطفال هواءً رطباً؛ إذ يعمل ذلك على التخفيف من تورم الأغشية المخاطية. وعن كيفية القيام بذلك أفادت الرابطة بأنه يمكن تشغيل الدُش على الماء الساخن لبعض الوقت أو تعليق مناشف مبللة في غرفة الطفل المصاب.

كما يمكن للطفل الجلوس أمام النافذة لاستنشاق الهواء النقي الرطب، لكن مع الالتزام بارتداء ملابس ثقيلة، مع مراعاة أن يجلس الطفل بشكل قائم، كي يتسنى له التنفس بسهولة.

وأضافت الرابطة أن نوبات الخُناق الكاذب الشديدة غالباً ما تكون مسبوقة بعدوى في الجزء العلوي من المسالك التنفسية، لافتة إلى أنها عادة ما تظهر في صورة ارتفاع طفيف في درجة حرارة الطفل ويُصبح صوته أجش بعض الشيء. لذا شددت على ضرورة عرض الطفل على طبيب مختص، إذا ما عانى مثل هذه الأعراض، وفي هذه الحالة يصف الطبيب أحد مستحضرات الكورتيزون، التي ينبغي على الآباء إعطاؤها للطفل عند إصابته بنوبة شديدة لاحقة.

وطمأنت الرابطة الوالدين بأن الخُناق الكاذب لا يعرض الطفل لخطر يُهدد حياته إلا في حالات استثنائية للغاية، مؤكدة أهمية تهدئة الطفل، كي يتوقف الطفل عن الصراخ؛ كونه يتسبب في تورم الأغشية المخاطية بشكل إضافي. بينما يجب استدعاء طبيب طوارئ على الفور عند إصابة الرضيع بشكل خاص بمثل هذه النوبات، كذلك إذا عاني الطفل الصغير ضيقاً شديداً في التنفس.

مؤشرات تحذيرية

أفادت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين بأن دخول الجلد بين ضلوع القفص الصدري لدى الطفل، أو شحوب المنطقة المحيطة بالشفتين أو تلونها باللون الأزرق، أو إصابة الطفل بآلام عند البلع وعدم وجود لعاب بفمه تندرج أيضاً ضمن المؤشرات التحذيرية، التي تستدعي الاتصال بطبيب طوارئ على الفور.

مختصون طمأنوا الوالدين بأن الخُناق الكاذب لا يعرض الطفل لخطر يُهدد حياته إلا في حالات استثنائية للغاية.