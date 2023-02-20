الامارات | 500 فنان في الفجيرة.. «من أجل الإنسانية والفنون الأدائية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف الفجيرة اليوم فعاليات الدورة الـ36 للكونغرس العالمي للهيئة الدولية للمسرح تحت شعار «نجتمع من أجل الإنسانية والفنون الأدائية» حتى 24 الجاري، بحضور 500 فنان وممارس مسرحي من 75 دولة حول العالم.

وقال مدير الديوان الأميري بالفجيرة محمد سعيد الضنحاني، إنّ استضافة الفجيرة للكونغرس العالمي للهيئة الدولية للمسرح كأول مدينة عربية تستضيف الحدث منذ انطلاقته عام 1948 وكأول تجمع مسرحي ضخم بعد جائحة «كوفيد-19» يعدّ خطوة مهمة في دفع مكانة الحركة المسرحية في العالم، وإضافة نوعيّة لمكانة الإمارة ودورها في ترسيخ قطاع الفنون الأدائية وحضوره دولياً.

وأضاف أن توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، يشكّلان دعماً كبيراً للعمل في المشاريع الثقافية الكبرى التي تهدف إلى إبراز القيم الإنسانية المشتركة بين دول العالم، وتجمع الخبراء والمختصين وصناع القرار لمشاركة الممارسات المسرحية والتجارب التخصصية مجال المسرح والفنون الأدائية.

من جانبه، قال رئيس الهيئة الدولية للمسرح محمد سيف الأفخم، إن «الدورة الـ36 للكونغرس العالمي للهيئة الدولية للمسرح ستفتتح بقمّة المسرح التي تحمل شعار (الفنون الأدائية: أكثر من مجرد فنان)، وتعتبر الأولى والأضخم من نوعها في العالم، وتتضمن جلسات حوارية مع أبرز الشخصيات العالمية في مجال المسرح وممثّلي الهيئة الدولية للمسرح لمناقشة قضايا الفنون الأدائية وتحدياتها المعاصرة». كما تتضمن فعاليات الحدث مشاركة أبرز العروض العالمية التي تقدّم نماذج من أفضل الممارسات المسرحية من حول العالم، ومحاضرات تخصصية في مجال المسرح.