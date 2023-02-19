تصميمات فساتين زفاف لـ2023.. مستوحاة من شخصيات ديزني

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

بمرور كل يوم يشهد عالم الأزياء العديد من التصميمات الجديدة والمميزة التي تخطف الأنظار نحوها، ومؤخرًا، تعاونت ماركة الأزياء العالمية Allure Bridals مع شركة «والت ديزني» المختصة بإنتاج أعمال الكارتون العالمية الشهيرة، لطرح مجموعات جديدة من فساتين الزفاف المستوحاة من شخصيات ديزني النسائية الشهيرة.

طرح فساتين مستوحاة من عالم ديزني

وحسب ما ذكر موقع ca.sports العالمي، فإن تصميمات فساتين الزفاف الجديدة لعام 2023، جاءت مستوحاة من شخصيات «سندريلا»، و«سنو وايت»، و«تيانا»، و«جاسمين»، و«روبنزل»، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الأخرى.

وضم المجموعة الجديدة من التصميمات المكونة من 21 فستانًا للزفاف وكذلك فساتين وصيفات العروس، والتي جرى الكشف عنها جميعًا مؤخرًا، في عرض أزياء أمام قلعة سليبينج بيوتي في منتجع ديزني لاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

تفاصيل بعض التصميمات

وجاء من أبرز التصميمات الفستان المستوحى من شخصية سندريلا، الذي يتميز بالخرز الملون الذي يبدأ عند خط العنق ويتدرج على طول الفستان، مع تزيينه بأزرار من التول اللامع والأزرار الكريستالية.

وفي الوقت ذاته، يتميز فستان Snow White بأكمام رائعة من التول اللامع مع تفاصيل منتفخة على الكتف، جنبًا إلى جنب مع زخارف مستوحاة من الأزهار من التول والأشكال المعقدة للخرز.