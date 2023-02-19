5 حيل بسيطة تزيد من نشاطك.. «تمارين بسيطة مش هتتوقعيها»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يزداد الخمول في فترة الشتاء بسبب قلة الحركة والشعور بالاكتئاب، بسبب اختفاء الشمس لفترات طويلة وعدم التعرض لها، ما يمد الجسم بفيتامين د، لذلك هناك مجموعة من الأنشطة التي تزيد نشاطك يوميًا بمساعدة حيل بسيطة، بجانب اليوجا والمشي الذي ينصح بهما خبراء الصحة النفسية لتقليل الشعور بالخمول وزيادة النشاط والحيوية مرة أخرى، كما أن تلك الحيل مفيدة للأشخاص الذين لا يملكون الوقت الكافي لممارسة الرياضة والتمارين خلال اليوم لحرق السعرات الحرارية، وفقا لموقع «healthshots».

5 حيل بسيطة تزيد من نشاطك

اول الحيل البسيطة التي تزيد من نشاطك هي المشي مع التحدث، إذ يمكنك عند تلقى مكالمة هاتفية سواء مع صديق أو محادثة عبر الإنترنت أنت تنهضي وتتمشي خلال ذلك الوقت، ما يجعلك تحافظين على وزنك بشكل كبير، ويقوى العظام مع زيادة الطاقة وتعزيز لمناعة، كذلك تقليل من الإجهاد، كما أن المشى لا يأخذ من الوقت شيئا.

يمكنك أيضا الاستماع إلى الموسيقى مع ممارسة القليل من اليوجا لتزيد نشاطك، وهنا تقول الدكتورة إيناس علي، استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك، في حديث سابق لـ«هن»، إن ممارسة اليوجا بجانب إنها تصفي الذهن وتعالج الاكتئاب الموسمي الذي يسبب الخمول تزيد من نشاطك.

ثانيا: الصعود على الدرج بدلاً من المصعد

يساعدك الصعود على الدرج بدلاً من المصعد على زيادة نشاطك والتخلص من الخمول، كما أنه أمر مهم للمحافظة على الرشاقة، كما أنه يزيد من معدل ضربات القلب ويحسن القوة الكلية للجسم.

ثالثاً الابتعاد عن السيارة

من الحيل التي تساعدك على زيادة النشاط أيضا هي الابتعاد عن السيارة واستبدالها بوسائل النقل العام، بالإضافة إلى النزول مبكرا والسير لمدة من 10 إلى 20 دقيقة، على القدم، ويمكنك ركن السيارة، والسير إلى المكتب مع الصعود على الدرج بدلا من المصعد، للمحافظة على اللياقة البدنية ونشاط الجسم.

رابعا: الوقوف في العمل

يمكنكِ في العمل أخذ أي فرصة للوقوف لبعض دقائق بدلا من الجلوس على المكتب طوال الـ8 ساعات التي تقضيها في الدوام، وهذا يفيد على المدى الطويل، في الحفاظ الصحة العامة للجسم، إذ يجب أن يتحرك الشخص لينشط جسمه ويتمشى ويعود مرة أخرى.

خامسا: التمرين أثناء مشاهدة التلفزيون والرقص

أثناء مشاهدتك التلفاز في المنزل يمكنك أداء بعض الحركات، منها أن تنهضي وتتمشي بضع دقائق، ممارسة الرقص على سبيل المثال، التمدد أو القيام بطهي أكلة أو سناك مفضلة لك خلال الفواصل الإعلانية.