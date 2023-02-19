ملابس مضيفات الطيران بلمسة فرعونية من تصميم «إيهاب» بالذكاء الاصطناعي: فخر مصر

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

مجموعة من الصور لسيدات يرتدين ملابس عصرية بألوان مميزة تعود بالماضي للنقوش الفرعونية، تعكس عراقة الماضي في مصر القديمة تحت شعار «ماذا لو غيرنا طقم المضيفات بحاجة تعبر عن هويتنا؟»، صمم الفكرة مهندس إيهاب أحمد، خلال استخدامه تقنية الذكاء الاصطناعي.

وخلال حديثه لـ«هن»، قال إيهاب إن الفكرة تعود لعدة تصاميم سابقة عندما بدأ في استخدام الذكاء الاصطناعي في عمله، من ثم أخذ يطور الفكرة في الموضة بلمسات تعبر عن حضارة مصر القديمة، وكانت الفكرة بغرض الترويج للسياحة والهوية المصرية في أكبر عدد ممكن من بلدان العالم.

مضيفات طيران برعاية عين حورس ومفتاح الحياة

مجموعة التصاميم النهائية التي توصل إليها المهندس إيهاب أحمد خلال الاستعانة بالذكاء الاصطناعي أذهلت الجميع، بعدما شارك الصور مع متابعيه عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، وتحدث عن فكرتها قائلًا: «بالنسبة للفكرة فأنا كنت عامل الأول فكرة لدمج فساتين بنقشات فرعونية مع خطوط أوروبية عشان تتماشى مع الوقت الحالي ويبقى شكلها حلو وقابلة للتنفيذ».

وبالفعل كانت الفساتين باللمسات النهائية مذهلة وتشبه الواقع إلى حد كبير، منها كوليكشن الفساتين البيضاء للزفاف وأخرى سوداء، وعلى كل فستان نقوش فرعونية تأخذ المشاهد لها لإحدى الحفلات في معباد مصر القديمة قبل أكثر من 7000 عام.

إيهاب: بتمنى زي الطيران ينفذ لأنه يعبر عن هويتنا

بعدما صمم فساتين الزفاف بالبصمات الفرعونية والنقوش المعبرة عن الحضارة المصرية وانتشرت التصاميم بين أصدقائه فكر في تطوير تلك التصاميم لتصبح معاصرة أكثر ومتاحة للتنفيذ في أي وقت، يقول: «لما نزلت الفكرة دي بأكتر من لون، ولاقت رواجا بين الأصدقاء والمتابعين، الناس كانت بتسأل لو ممكن يتنفذوا ويلبسوا منهم، فكرت إني أطور الفكرة واستفيد طالما الموضوع عند الناس مقبول فقررت استخدم فكرة دمج الاستايل الفرعوني في الملابس الحالية في زي موحد يحقق انتشار ويعمل دعاية لهويتنا عن طريق الشخص اللي لابسه».

ولأن المضيفات يمكنهن السفر إلى أي مكان ويعبرن عن هوية البلد التابع لها الشركة التي يعملون بها قرر «إيهاب» دمج الاستايل الفرعوني بالزي الرسمي للمضيفات حتى يعبرن عن الهوية المصرية في كل مكان: «ملقتش أفضل من الناس اللي طبيعة شغلها في المطارات؛ لأنها بتكون متشافه من ناس من مختلف دول العالم، فقررت أطبق الفكرة على زي المضيفات عشان الناس تشوفهم، وتبدأ تسأل عن الزي بتاعهم وبلدهم وتبع أي شركة طيران وده هيخلق دعاية لينا نستفيد بيها خصوصا إن الحضارة الفرعونية تجذب أي حد»، وتلك الفكرة يمكنها أن تروج للسياحة والهوية المصرية في وقت واحد بشكل غير مباشر وبطريقة لطيفة.