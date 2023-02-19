نصائح لمساعدة طفلك على التخلص من ملل المذاكرة.. 3 أمور شجعيه عليها

القاهرة - سمر حسين - ماما

خلال فترة الدراسة ومع تراكم مذاكرة الدروس، قد يشعر بعض الأبناء بالملل والضيق وعدة الرغبة في الاستمرار بالمذاكرة، وهو ما قد يزعج الأمهات بصورة كبيرة، ومن ثم محاولتهن البحث عن حلول لتشجيع أولادهن على حب الدراسة والتفوق بها.

نصائح لمساعدة طفلك للتخلص من ملل الدراسة

ولتشجيع طفلك على المذاكرة ومساعدته على التخلص من الشعور بالملل، قدم موقع verywellfamily العالمي، مجموعة من النصائح التي تساعدك على النجاح في الأمر، والتي تتمثل في كل من:

1- التشجيع على التفكير الإبداعي

إحدى الطرق التي يمكن للطلاب من خلالها مكافحة الملل في المدرسة، هي من خلال التفكير الإبداعي، عبر مجهود العصف الذهني وتدوين الأفكار؛ إذ أنها تعد طرق رائعة لجعل العقل يعمل بشكل إيجابي، كما يمكن لطفلك أيضًا تنفيذ هذه الفكرة من خلال التناوب مع زملاء الدراسة الآخرين.

2- شجعي المناقشة المفتوحة

هناك طريقة أخرى لمكافحة الملل في المدرسة، وهي تشجيع طفلك على إجراء النقاش المفتوح مع زملاء الدراسة والمدرسين حول طرق التغلب على الأمر، وذلك حتى لا يشعر بأنه بمفرده.

3- التشجيع على طرح الأسئلة

يجب ألا يتوقف طفلك مطلقًا عن طرح الأسئلة حول الموضوعات التي لا يفهمها، لذلك يجب عليكي دائمًا تشجيعه على الأمر، سواء إذا كانت سيطرح الأسئلة عليكي أم على مدرسيه داخل الفصل الدراسي.