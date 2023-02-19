مع بدء الصوم الكبير 2023.. 3 أكلات اقتصادية هتوفريها داخل منزلك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء الصوم الكبير 2023، الذي من المقرر أن يبدأ من الغد، ويعد أكثر الأصوام بالكنيسة نسكًا وزهدًا، وخلاله تصوم الكنيسة الصور الانقطاعي من الساعة 12 وحتى غروب الشمس، أو مع انتهاء القداسات بالكنائس الساعة الثالثة أو الخامسة مساءً في بعضها.

ومع بدء الصوم الكبير 2023، تستعد ربات البيوت المسيحيات لتحضير الوجبات الاقتصادية الصيامي، التي تتناسب مع تلك الأجواء والطقوس الدينية.

أكلات اقتصادية مع بدء الصوم الكبير 2023

وخلال السطور التالية، نقدم قائمة من الأكلات الصيامي الاقتصادية، بالتزامن مع بدء الصوم الكبير 2023، حسب ما قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

1- الكشري الصيامي

• المقادير:

- أرز.

- مكرونة.

- بصل.

- عدس بجبة.

- صلصة.

- شعرية.

-حمص.

• خطوات التحضير:

- مع بدء الصوم الكبير 2023، يمكنك تحضير الكشري الصيامي، من خلال تحمير البصل في الزيت، ومن ثم تركه جانبا.

- جهزي الأرز مع الشعرية بكمية من الزيت الذي تم تحمير البصل به.

- اسلقي العدس واتركيه جانبًا، وبعد فترة صفيه وضيفي إليه جزء آخر من الزيت.

- فيما بعد ضيفي طبقة من الأرز مع الشعرية وفوقهم طبقة من العدس، مع الحمص، ثم الصلصة، ورشي فوقهم البصل المحمر.

2- محشي كرنب صيامي

• المقادير:

- كيلو أرز.

- 3 حبات من البصل.

- حزمة من الشبت.

- 2 حزمة من البقدونس.

- 3 ملاعق كبار من الصلصة.

- كرنبة متوسطة.

- ملح.

- فلفل.

- كمون.

- زيت.

• طريقة التحضير:

- اغلي الماء على النار، وضيفي إليه الكمون، واسلقي الكرنب به.

- قطعي ورق الكرنب حسب رغبتك.

- حضري خلطة الكرنب، بخلط التوابل كافة مع الزيت والطماطم والأرز بعد غسله.

- ضعي الزيت في الحلة ومن ثم أصابع الكرنب بعد لفها.

- ضعي محشي الكرنب على النار، ومن ثم ضيفي إليه كمية من الشوربة واتركيه يتسوى على نار هادئة.

3- مسقعة صيامي

• المقادير:

- قطع باذنجان.

- بطاطس مقلية.

- صلصة.

- فلفل.

- ثوم مفروم.

- بصلة مبشورة.

- ماء.

- كوب من عصير الطماطم.

- ملح.

- فلفل أسود.

- كمون.

- كزبرة.

- فلفل أحمر.

- زيت.

- بهارات.

• طريقة التحضير:

- حمري البصل في الزيت حتى يتحول للون الذهبي، وضيفي إليه الثوم المفروم.

- ضعي كل من الفلفل الأحمر مع الفلفل الأسود والكزبرة وعصير الطماطم في وعاء، وضيفي إليهم والماء.

- اتركي الخليط يتسبك على النار.

- ضيفي إليه الباذنجان مع البطاطس والفلفل وبقية التوابل.