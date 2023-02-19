أبرز إطلالات كيت ميدلتون في حفلات جوائز بافتا

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد حفل توزيع جوائز البافتا لعام 2023، ولا يستطيع المشجعون الملكيون الانتظار لرؤية ما سترتديه كيت ميدلتون على السجادة الحمراء، خاصةً بعد تخطي الحفل لمدة عامين متتاليين.

كان آخر ظهور لأميرة ويلز في ما يُعادل جوائز الأوسكار، في عام 2020 ، عندما طُلب من الضيوف ارتداء ملابس مستدامة من خلال الاستئجار أو اختيار الملابس القديمة أو اختيار شيء من علامة مستدامة مثل Stella McCartney أو Reformation أو إعادة ارتداء الملابس ببساطة نظرة يمتلكونها بالفعل.

في هذا المقال سنلقي نظرة على إطلالة كيت ميدلتون والأمير ويليام في حفلات البافتا على مر السنين.

عام 2011

بعد بضعة أشهر فقط من زفافها الملكي على الأمير ويليام، فاجأت كيت الجميع في ثوب أرجواني مفصل من تصميم Alexander McQueen، وهو نفس دار الأزياء التي تقف وراء ثوب الزفاف.

بعد عقد من الزمان، أعادت نفس الفستان (بحزام ذهبي جديد بدلاً من النسخة البيضاء) لجائزة Earthshot إيرث شوت لعام 2021.

عام 2017

في أول ظهور لها في حفل جوائز البافتا إلى جانب الأمير ويليام، اختارت كيت مرة أخرى تصميم ألكسندر ماكوين. هذه المرة اختارت فستان أسود مكشوف الأكتاف مع طبعة زهرية وتنورة متدرجة. بعد ذلك بعامين، أضافت أكمام إلى الفستان وارتدته في حفل أقيم في معرض الصور الوطني بلندن.

عام 2018

اختارت أميرة ويلز- التي كانت حامل في ذلك الوقت- فستاناً من جيني باكهام بخصر إمبراطوري باللون الأخضر الغامق للسجادة الحمراء لعام 2018 - في نفس العام ارتدى جميع الضيوف الآخرين ملابس سوداء لدعم حركة Time’s Up. على الرغم من أن القرار مثير للجدل، إلا أنه يتماشى مع البروتوكول الملكي، الذي يحظر على أعضاء النظام الملكي الإدلاء بتصريحات سياسية- واعتبر الكثيرون القوس المخملي الأسود لمظهرها بمثابة اعتراف خفي بالحركة.

عام 2019

عادت الملكة المستقبلية إلى حبيبتها ماكوين في عام 2019، واختارت فستاناً أبيض غير متماثل على الطراز الإغريقي الذي أعطى ردود فعل إيجابية في حفلات الزفاف.

عام 2020

تماشياً مع قواعد اللبس المستدام للحدث في عام 2020، اختارت كيت فستاناً باللونين الأبيض والذهبي من ألكسندر ماكوين كانت قد ارتدته سابقاً لحفل عشاء رسمي لعام 2012 في ماليزيا. الإطلالة مطرزة بزهور الكركديه المذهبة تكريما للزهرة الوطنية للبلاد.

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