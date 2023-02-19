قائمة محظورات قد تؤدي لاختناق طفلك بعد وفاة رضيع بنها بسبب قطعة فراولة

القاهرة - سمر حسين - صحة

في ثوانٍ معدودة، لفظ طفل عمره عامين أنفاسه الأخيرة، وذلك بعد أن ابتلع قطعة فراولة، وهو ما تسبب في تعرضه للاختناق في عدة لحظات، وسرعان ما جرى نقله إلى مستشفى بنها الجامعي، وعلى الرغم من نجاح الفريق في استخراج قطعة الفاكهة، لكنهم لم يستطيعوا إسعاف الطفل.

تفاصيل تسبب قطعة الفراولة في وفاة رضيع بنها

وأوضح الدكتور محمد الجزار، استشاري جراحات الصدر والقلب بمستشفى بنها الجامعي، في بيان بتفاصيل وفاة رضيع محافظة القليوبية، أن قطعة الفراولة التي ابتلعها الطفل، أدت لانسداد مجرى الهواء تماما، ما أدى لتوقف عضلة القلب، ورغم عمل إنعاش واستخراج قطعة الفراولة كبيرة الحجم، إلا أن الطفل لفظ أنفاسه الأخيرة، بسبب انقطاع النفس لفترة طويلة.

وعادة ما توجه النصائح للأمهات بشأن توخي الحذر من ابتلاع أطفالهن في أعمارهن الأولى لأي أطعمة أو حبات قد تؤدي إلى اختناقهم ومصرعهم في حالة عدم التمكن من إنقاذ الحالة، حسبما جاء في واقعة طفل بنها.

أكلات قد تؤدي إلى اختناق طفلك

وقدم مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها cdc، قائمة بأبرز الأكلات التي يجب إبعادها عن الأطفال في أعمارهم الأولى، تجنبًا من ابتلاع الصغار لها ومن ثم الإصابة بالاختناق على الفور، ولعل من أبرزها:

- حبات الذرة الكاملة المطبوخة أو النيئة.

- قطع الطماطم.

- حبات العنب أوالتوت أو الكرز.

قطع من الخضار أو الفاكهة النيئة الصلبة، مثل الجزر أو التفاح النيء.

- قطع كاملة من الفاكهة المعلبة.

- قطع البطيخ أو الكنتالوب.

- قطع الخضار أو الفاكهة المجففة غير المطبوخة، مثل الزبيب.

- المكسرات والبذور الكاملة أو المفرومة.

- قطع اللحم.

- قطع كبيرة من الجبن.