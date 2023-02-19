اكتشاف علاج جديد لمرضى السكر من الأطفال.. «هيغني عن الأنسولين»

القاهرة - سمر حسين - صحة

مرض السكري يتكون من نوعين الأول والثاني، والنوع الأول الذي يصيب الأطفال، يحدث أن يكون فيه خلايا وأجسام مضادة معطلة تجعل الطفل يُصاب بالسكر، والأنسولين في بعض الأحيان يكون خطر في العلاج على الطفل، لذلك تم اكتشاف عقار جديد يعالج مرض السكري، وهو عقار به مادة الـ«Teplizumab»، الذي يحتوي على أجسام مضادة أحادية النسيلة لعلاج مرض السكري، وهو أول علاج معتمد لتأخير ظهوره.

علاج جديد لمرض السكري

بحسب المعهد الوطني للرعاية والتميز الصحي، في المملكة المتحدة، كشف الأطباء أن العقار يؤخر ظهور مرض السكري من النوع الأول، وقد تم تجربته على الأطفال البريطانيين، ويمكن أن يوقف الحالة التي تهدد الحياة تمامًا، ومن المأمول أن يتم توفيره على نطاق واسع بعد الانتهاء من تجارب «المرحلة الثالثة» النهائية.

كما يعيق الدواء مرض السكري، أكثر من الأنسولين الاصطناعي، فعلى الرغم من أن حقن الأنسولين تعد نوع من أنواع العلاج، إلا أنه لا يزال المرضى يعانون من مضاعفات بسبب ضعف السيطرة على مرضهم، كما وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الدواء لاستخدامه للمرضى الذين تزيد أعمارهم عن ثماني سنوات، ولم يعانِ أي منهم من آثار جانبية خطيرة باستثناء طفح جلدي خفيف أو أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا.

تعليق طبيب على العقار

من جانبها قالت الدكتورة هايدي فايز، استشاري الباطنة والغدد الصماء، لـ«هُن»، إن هذه المادة فعالة بنسبة كبيرة إذ أنها تعمل على تحقيق استهداف الخلايا المضادة لمرض السكري، من خلال الأجسام المضادة والخلايا التائية التي تكون في شكل مجموعة من الخلايا اللمفاوية الموجودة بالدم التي تلعب دورًا أساسيًا في المناعة الخلوية، وأضافت أنه إذا تمكنت المادة من كبح الحاجة إلى الأنسولين لعدة سنوات، أو ربما لفترة أطول، فإننا نساعد على عيش حياة طبيعية خلال سنوات النمو المهمة.

أساب مرض السكري

وأضافت «فايز»، بعض أسباب مرض السكري عند الأطفال، وهي كالتالي:

- العامل والجزء الوراثي واحد من أكثر الأسباب.

- السمنة المفرطة إذ تعمل الخلايا الدهنية على مقاومة الأنسولين الشديدة وبالتالي تعرض للإصابة بالسكري.

- تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر والأشخاص الذين لا يفضلون الحركة بشكل كبير.

- عدم القيام بممارسة الرياضة ما تجعل الجسم لا يقوم بالحرق المنتظم وتزيد من التراكمات التي تعرض للإصابة بالسكري.