مدربة تنمية بشرية تقدم نصائح لتخفيف التوتر.. «علشان لو مضغوط في العمل»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تفقد الكثير من الفتيات الشغف بين الحين والآخر نتيجة التوتر الزائد والشعور بنفاذ الطاقة، ويشعرن بالرغبة في العزلة عن المحيطين بهن، ما يجعلهن يهملن في الاهتمام والعناية بالنفس، مع العصبية الزائدة وعدم القدرة على التناغم، وعدم الانغماس في بيئة العمل، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» نصائح لتخفيف التوتر «علشان لو مضغوط في العمل».

نصائح لتخفيف التوتر.. «لو مضغوط في العمل»

بحسب نوران الناظر، أخصائي التنمية البشرية والمدربة الحياتية، خلال استضافتها في برنامج «هي وبس»، المُذاع على «سي بي سي»، فإن الجسم يفرز هرمونات لمواجهة الخطر من بينها الأدرينالين والكورتيزول المسبب للتوتر، والذي يساعد على تجميع القوة لمواجهة الخطر، وتنتج هذه الهرمونات للتوتر الذي يؤثر على صحة الجسم.

التخلص من التوتر

وأوضحت، كيفية التخلص من الضغط العصبي والنفسي والتوتر خاصة لو مضغوط في العمل، للسيدات وما مدى تأثيره عليهن، وهي كالتالي:

- اعلمي أن الضغط العصبي تفاعل بيولوجي وكيميائي يحدث داخل الجسم، وهو شيء طبيعي لذلك لا تعطي له أهمية.

- ينتج عن التوتر الكثير من المشاعر في الحياة اليومية، فلا تتركيه يؤثر عليكِ.

- تجنب الإرهاق عن طريق تحديد فترة زمنية قصيرة من الوقت الشخصي طوال اليوم.

- الاسترخاء خلال النهار من خلال مشاهدة مقطع فيديو مرح.

- لتخفيف التوتر يجب أخذ فترات راحة من الأفكار المتعلقة بالعمل، ووضع الهاتفك بعيدًا في المساء.

- التركيز على النظام الغذائي، والابتعاد عن الأكل السيئ الذي يضع الجسم تحت الضغط.

- يؤدي دمج الأطعمة المعززة للمزاج إلى زيادة تعزيز صحتك العقلية.

لو مضغوط في العمل.. أبق على اتصال مع الأصدقاء

- بناء نظام الدعم للتعامل مع مواقف العمل الصعبة.

- البقاء على اتصال مع الأصدقاء المقربين والعائلة، خاصة لو مضغوط في العمل.

- ممارسة التمارين خلال استراحة الغداء في مواجهة الآثار السلبية لضغوط العمل على جسمك وعقلك.

- ممارسة تمارين التنفس تساهم تمارين التنفس في تهدئة الجهاز العصبي بصورة ملحوظة، فقط يجب عليك أخذ نحو 5 أنفاس عميقة واحدًا تلو الآخر، ستبقيك تلك التمرينات على البقاء هادئة وإيجابية.

- امنحي نفسك بعض الوقت وخذي حمام دافئ طويل لتهدئة التوتر.

- لا تنظري إلى الساعة، وذلك لأن نفسك بحاجة إلى العناية والإهتمام.

- افصلي نفسك عن العالم الخارجي.

- يمكنك ممارسة الأنشطة التي تحبينها، منها الطهي.

- شجعي ذاتك بشكل إيجابي.