مكون داخل الشاي الأخضر يعزز نمو بصيلات الشعر.. اعرفيه لمنع التساقط

القاهرة - سمر حسين - صحة

ترغب العديد من السيدات في نمو بصيلات الشعر بشكل أفضل وأسرع، ويبدو أن هذه العملية قد تستغرق وقتًا طويلًا، إذ أن الشعر ينمو حوالي 6 بوصات كل عام في المتوسط، وذلك وفقًا لجمعية الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، ولكن في كثير من الأحيان يكون هذا النمو يحتاج إلى مواد طبيعية، وهو ما يوجد بداخل الشاي الأخضر، إذ أنه من أكثر العلاجات المهمة لأنه يحتوي علي مستخلص يدعم إعادة نمو الشعر الصحي مرة أخرى، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» فوائد الشاي الأخضر لنمو الشعر.

دراسة تبين فائدة الشاي الأخضر للشعر

كشفت دراسة للجامعة الأمريكية، عن مكون يدعي «EGCG»، بداخل الشاي الأخضر يعزز من نمو بصيلات الشعر، وهو مشتق من الشاي الأخضر، يرتبط إلى حد كبير بالأكسجين وتوصيل المغذيات إلى الجلد، ويؤدي إلى تقوية الدورة الدموية مما يضعف تساقط الشعر.

تعليق طبيبة على فوائد الشاي الأخضر للشعر

قالت إيمان سند، أخصائي الجلدية، لـ«هُن»، إن الشاي الأخضر من الزيوت الطبيعية لنمو الشعر بشكل أسرع، إذ أنه يحتوي على المركبات الفينولية المضادة للأكسدة، وهي مادة تُساعد في الوقاية من الصلع الوراثي وتساقط الشعر، وتعزيز نمو الشعر عن طريق تحفيز بصيلات الشعر ومنع تلف خلايا فروة الرأس، بالإضافة إلى أن المكون الذي يوجد بداخل الشاي يعمل على تغذية فروة الرأس وهو يعد جزء من النظام الداخلي بالجسم، حيث أنه ينمو بشكلٍ مباشر من الجلد، ويتلقى منه التغذية اللازمة لنموه.

نصائح لعدم تساقط الشعر

قدمت «سند» عدة نصائح لعدم تساقط الشعر، وهي كالتالي:

- النوم على وسادة حريرية للحفاظ على مظهر الشعر صحيًا وسلسًا.

- القضاء على التقصف إذا كنتِ ترغبين في الحصول على شعر طويل وصحي بالفعل، فأنتِ بحاجة إلى تقليم منتظم له.

- تناول النظام الغذائي الصحي لتعزيز نمو الشعر يحتاج إلى تغذية الشعر من الداخل، لذلك يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين.

- إضافة فيتامين صحي للشعر إلى روتينك اليومي، يوفر ما يكفي من التغذية اللازمة لنمو شعرك، فيمكنكِ استخدام الفيتامينات المتعددة التي تدعم صحة الشعر.

- ضبط عدد المرات التي يتم فيها استخدام مجفف الشعر لتقليل الضرر الذي يلحق بشعرك.